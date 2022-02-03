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Как сэкономить расход топлива зимой: самые эффективные способы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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3 февраля, 16:28
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В холодное время года расход горючего на авто возрастает в разы, но его можно снизить, если применять нехитрые способы.
Как сэкономить расход топлива зимой: эффективные советы
Как сэкономить расход топлива зимой: эффективные советы / Фото: Pixabay, Unsplash, Коллаж: Сегодня

Зимой в машине расход топлива значительно увеличивается. Это происходит по разным причинам: дольше греется мотор, отапливается салон и зеркала, растет сопротивление на дорогах из-за снега и слякоти и т.д.

При нынешних ценах на горючее понятно, что хочется сэкономить. Как это сделать, читайте в нашей статье.

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Как сэкономить топливо: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Прогрев двигателя

Как сэкономить расход топлива / Фото: pinterest
Как сэкономить расход топлива / Фото: pinterest

Правильно прогревайте машину. В противовес устоявшемуся мнению, что зимой это нужно делать долго, на самом деле не стоит гонять мотор вхолостую и дымить по полчаса, сжигая бензин или газ. Хватит и пяти минут, за которые вы как раз успеете счистить снег со своего авто. Затем трогайтесь плавно и неспешно, постепенно увеличивая скорость. Машина успеет прогреться уже на ходу, а расход топлива при этом сэкономится.

  • Лайфхак 2. Давление в шинах

Как сэкономить расход топлива / Фото: unsplash
Как сэкономить расход топлива / Фото: unsplash

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Важно регулярно следить за состоянием колес, потому что в мороз давление в шинах падает . Как следствие, растет сопротивление качению, которое тянет за собой дополнительный расход горючки. Рекомендации оптимального давления шин вашего авто индивидуальны и есть на стикере на торце водительской двери или на средней стойке кузова.

  • Лайфхак 3. Лишний балласт

Как сэкономить расход топлива / Фото: pinterest
Как сэкономить расход топлива / Фото: pinterest

Проверьте содержимое своего багажника. Часто автолюбители возят с собой много вещей, оставшихся еще с лета. Плюс зимой на машину и так добавляется лишний груз в виде теплых вещей, зимней одежды, емкости с песком, противоскользящих цепей и т.д. На перевозку всего этого тратится больше топлива. Избавьтесь от ненужного груза и по возможности снимите багажник с крыши.

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Ранее мы рассказывали, как разморозить лобовое стекло зимой.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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