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Як заощадити витрати палива взимку: найефективніші способи

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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3 лютого, 16:28
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У холодну пору року витрата пального на автомобілі збільшується в рази, але його можна знизити, якщо використовувати нехитрі методи.
Як заощадити витрати пального взимку: ефективні поради
Як заощадити витрати пального взимку: ефективні поради / Фото: Pixabay, Unsplash, Колаж: Сьогодні

Взимку у машині витрата палива значно збільшується. Це відбувається з різних причин : довше гріється мотор, опалюється салон і дзеркала, зростає опір на дорогах через сніг і сльоту тощо.

За нинішніх цін на пальне зрозуміло, що хочеться заощадити . Як це зробити, читайте у нашій статті.

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Як заощадити пальне: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Прогрівання двигуна

Як заощадити витрати пального / Фото: pinterest
Як заощадити витрати пального / Фото: pinterest

Правильно прогрійте машину. На противагу усталеній думці, що взимку це потрібно робити довго, насправді не варто ганяти мотор вхолосту і диміти по півгодини, спалюючи бензин чи газ. Вистачить і п'яти хвилин, за які ви встигнете зчистити сніг зі свого авто. Потім рушайте плавно і неквапливо, поступово збільшуючи швидкість. Машина встигне прогрітися вже на ходу, а витрата палива при цьому заощадиться.

  • Лайфхак 2. Тиск у шинах

Як заощадити витрати пального / Фото: unsplash
Як заощадити витрати пального / Фото: unsplash

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Важливо регулярно стежити за станом коліс, тому що в мороз тиск у шинах падає . Як наслідок, зростає опір коченню, що тягне за собою додаткову витрату пального. Рекомендації оптимального тиску шин вашого авто індивідуальні і відображені на стікері на торці дверей водія або на середній стійці кузова.

  • Лайфхак 3. Зайвий баласт

Як заощадити витрати пального / Фото: pinterest
Як заощадити витрати пального / Фото: pinterest

Перевірте вміст багажника. Часто автолюбителі возять із собою багато речей, що залишилися ще з літа. Плюс узимку на машину і так додається зайвий вантаж у вигляді теплих речей, зимового одягу, ємності з піском, протиковзких ланцюгів тощо. На перевезення всього цього витрачається більше палива. Позбавтеся непотрібного вантажу і по можливості зніміть багажник зверху.

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Раніше ми розповідали, як розморозити лобове скло взимку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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