Как защитить телефон от песка и воды на пляже: лайфхаки

Современного человека сложно представить без телефона. И, отправляясь на пляж, он обязательно возьмет свой гаджет, несмотря на все опасности, которые там подстерегают – от элементарной кражи до песка, воды и морского бриза.
Увы, смартфоны плохо переносят купание или пыльный ветер, так что даже маленькая песчинка может стать фатальной для его работы.
Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.
Как защитить телефон на пляже, читайте наши лайфхаки:
- Лайфхак 1. Заглушки
Зачем изобретать колесо, если все уже сделали до вас? Многим телефонам не страшны ни мелкие брызги, ни даже падение с небольшой высоты, благодаря прочному корпусу. А вот действительно слабые места в гаджетах – это технологические отверстия и разъемы, куда попадает вода и песок. Производители заранее позаботились об этой проблеме и выпустили специальные заглушки, которые и стоят недорого, и выглядят нарядно.
- Лайфхак 2. Сумка
Миниатюрная водонепроницаемая сумка, сделанная специально для телефона – еще один способ обезопасить технику от песка и влаги во время похода на пляж и даже купания, если вы боитесь оставлять ценные вещи на берегу.
- Лайфхак 3. Пакет
Если же вы еще не обзавелись таким девайсом для своего смартфона, на выручку придет пакет с застежкой или даже самый обычный полиэтиленовый кулек, который можно покрепче завязать.
Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:
Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы песок не лип к ногам: летние лайфхаки.