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Как защитить телефон от песка и воды на пляже: лайфхаки

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор
23 июля, 16:15
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Чтобы отдых на берегу водоема не омрачился от испорченного телефона, заранее продумайте способы, как защитить технику от песка, воды и прочих неприятностей.
Как защитить телефон на пляже
Как защитить телефон на пляже / Фото: Unsplash

Современного человека сложно представить без телефона. И, отправляясь на пляж, он обязательно возьмет свой гаджет, несмотря на все опасности, которые там подстерегают – от элементарной кражи до песка, воды и морского бриза.

Увы, смартфоны плохо переносят купание или пыльный ветер, так что даже маленькая песчинка может стать фатальной для его работы.

Если вы пока еще в раздумьях, как провести отпуск и лето в целом, ищите идеи в нашем календаре лайфхаков.

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Как защитить телефон на пляже, читайте наши лайфхаки:

  • Лайфхак 1. Заглушки

Как защитить телефон на пляже
Как защитить телефон на пляже / Фото: Pinterest

Зачем изобретать колесо, если все уже сделали до вас? Многим телефонам не страшны ни мелкие брызги, ни даже падение с небольшой высоты, благодаря прочному корпусу. А вот действительно слабые места в гаджетах – это технологические отверстия и разъемы, куда попадает вода и песок. Производители заранее позаботились об этой проблеме и выпустили специальные заглушки, которые и стоят недорого, и выглядят нарядно.

  • Лайфхак 2. Сумка

Как защитить телефон на пляже
Как защитить телефон на пляже / Фото: Pinterest

Миниатюрная водонепроницаемая сумка, сделанная специально для телефона – еще один способ обезопасить технику от песка и влаги во время похода на пляж и даже купания, если вы боитесь оставлять ценные вещи на берегу.

  • Лайфхак 3. Пакет

Как защитить телефон на пляже
Как защитить телефон на пляже / Фото: Pinterest

Если же вы еще не обзавелись таким девайсом для своего смартфона, на выручку придет пакет с застежкой или даже самый обычный полиэтиленовый кулек, который можно покрепче завязать.

Смотрите видео, каким будет сезон отпусков-2021:

Ранее мы рассказывали, что делать, чтобы песок не лип к ногам: летние лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор

Имеет 10-летний опыт работы в СМИ. Сотрудничала с интернет-изданиями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народных традиций, обычаев, праздников, а также рецептов домашней кухни и лайфхаков.

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