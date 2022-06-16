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Синоптики дали нерадостный прогноз погоды

Алексей Логинов Алексей Логинов
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16 июня, 15:13
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Сайт "Сегодня" подробнее расскажет, в каких областях ждать нелетную погоду
Почти по всей Украине 17 июня обещают осадки, местами грозы. Фото: коллаж "Сегодня"
Почти по всей Украине 17 июня обещают осадки, местами грозы. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 17 июня, подготовленный синоптиками Укргидрометцентра, не сильно порадует. В некоторых регионах возможны кратковременные дожди и грозы. При этом температура воздуха достигнет максимум 27 градусов тепла. Несмотря на жаркую погоду, необходимо взять с собой зонт, чтобы не намокнуть и не простудиться. Так, нелетную погоду прогнозируют в Луцке, Ровно, Львове, Ужгороде, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Виннице, Черновцах, Житомире, Киеве, Чернигове, Черкассах, Сумах, Николаеве и Одессе.

Какой будет погода в Украине и Киеве 17 июня?

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Так, по прогнозам синоптиков, 17 июня днем в южных регионах местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 14-16 градусов тепла, днем 25-27.

На востоке страны без осадков, только в Сумах возможна гроза. Температура ночью 11-14 градусов тепла, днем 22-27. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

В западных областях ожидаются дожди и грозы. Температура ночью 11-13 градусов тепла, днем 17-24. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

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На севере страны, а также в центральных областях местами ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью 12-15 градусов тепла, днем 22-26. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве 17 июня будет гроза. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15 градусов тепла, днем 23-25.

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Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали о прогнозе магнитных бурь на июнь.

Алексей Логинов
Алексей Логинов

В прошлом - синоптик, теперь журналист. В медиа с 2018 года. Верю в науку и прогресс. Пишу о технологических прорывах, научных открытиях. Мой друг - Укргидрометцентр, работаю с метеорологами, составляю прогнозы погоды для "Сегодня".

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