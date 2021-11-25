Місячний календар фарбування волосся на грудень 2021 року

В які дні грудня-2021 найкраще змінити колір волосся напередодні Нового року, щоб у свята сяяти красою і привабливістю.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: Колаж: Сьогодні

Коли за місячним календарем найкраще змінити колір волосся у грудні, напередодні Нового року-2022, щоб оновлення іміджу вам личило і робило настрій святковим? А в які дні грудня фарбувати волосся категорично не потрібно, щоб не погіршити здоров'я і не відлякнути свій успіх?

Дивіться детальний місячний календар фарбування волосся на кожен день грудня 2021 року та вибирайте найбільш підходящі дні для оновлення іміджу.

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Місячний календар на грудень-2021: коли можна і не можна фарбувати волосся

1 грудня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування та тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest

2 грудня – 28 місячний день. Непоганий період для фарбування, спокійного настрою вибирайте спокійні відтінки.

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3 грудня – 29 місячний день. Сьогодні небажано фарбувати волосся, щоб уникнути фінансових проблем.

4 грудня – 30, 1 місячний день. Зміна кольору волосся на стику місячних днів може принести проблеми і відволікти від важливих справ.

5 грудня – 2 місячний день. Місячний календар фарбування волосся сьогодні рекомендує зупинити вибір на природних кольорах.

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6 грудня – 3 місячний день. Фарбування волосся за місячним календарем у цей день небажане. ви ризикуєте погіршити здоров'я своїх локонів.

7 грудня – 4 місячний день. Місячний календар для фарбування волосся радить не шукати нових відтінків, а зберегти свій колишній колір.

Місячний календар фарбування волосся / Фото: pinterest

8 грудня – 5 місячний день. Вибирайте для фарбування світлі тони – цей колір принесе задоволення і приємне спілкування.

9 грудня – 6 місячний день. За місячним календарем фарбування волосся це негативний період зміни іміджу.

10 грудня – 7 місячний день. Сприятливий день для фарбування волосся, що надає сили та впевненості у собі.

11 грудня – 8 місячний день. Сьогодні не варто втручатися у зміну зовнішнього вигляду і кольору волосся, краще залиште все як є.

12 грудня – 9 місячний день. Вибирайте природні відтінки для фарбування волосся, це сприяє їхньому оздоровленню.

13 грудня – 10 місячний день. Для зміни іміджу підійдуть виключно натуральні засоби, і не використовуйте хімію на волоссі.

14 грудня – 11 місячний день. Нейтральний день для зміни кольору волосся, можна безболісно підфарбувати відросле коріння.

15 грудня – 12 місячний день. Згідно з календарем фарбування волосся, цей день підходить для темних відтінків, які привернуть фінансову удачу.

16 грудня – 13 місячний день. Кардинальна зміна кольору шевелюри приверне до вас інтерес протилежної статі.

Місячний календар фарбування волосся

17 грудня – 14 місячний день. Хороший день для догляду за волоссям, але фарбувати його не варто, щоб не нашкодити.

18 грудня – 15 місячний день. Не варто надто відходити від свого кольору волосся, у цьому випадку результат фарбування вас порадує.

19 грудня – 16 місячний день. Нейтральний період для фарбування волосся, можна замаскувати відросле коріння.

20 грудня – 17 місячний день. Хороший день для фарбування в бажаний колір та тонування волосся, ви залишитеся задоволені.

21 грудня – 18 місячний день. Яскраві відтінки волосся піднімуть вам настрій і допоможуть порозумітися з оточуючими.

22 грудня – 19 місячний день. День підходить для експериментів із кольором, волосся довго залишатиметься здоровим і сяючим.

Місячний календар фарбування волосся

23 грудня – 20 місячний день. Фарбувати волосся краще в природні кольори, що сприятливо позначиться на розвитку бізнесу.

24 грудня – 21 місячний день. Невідповідний день для зміни кольору, особливо хімічними засобами.

25 грудня – 22 місячний день. Не варто фарбувати волосся сьогодні, якщо не хочете неприємних змін, або зупиніться на рідному кольорі.

26 грудня – 23 місячний день. Невідповідний день для маніпуляцій із волоссям, краще перенесіть фарбування на інший період.

27 грудня – 23 місячний день. Краще відкладіть зміну кольору на інший день, якщо не хочете неприємностей в особистому житті.

28 грудня – 24 місячний день. Сьогодні добре вибирати тони, темніші за ваш, це принесе прибуток і вигідні пропозиції.

Місячний календар фарбування волосся

29 грудня – 25 місячний день. Невідповідний день для фарбування волосся, краще зайнятися його оздоровленням.

30 грудня – 26 місячний день. Найкраще вибрати для волосся натуральні відтінки, ви залишитеся задоволені зовнішнім виглядом.

31 грудня – 27 місячний день. Цілком вдало пройде фарбування та тонування волосся, не бійтеся використовувати нові кольори.

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