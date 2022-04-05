Як зробити бальзам для губ та гігієнічну помаду власноруч

Замість покупного можна зробити бальзам для губ у домашніх умовах.

Як зробити бальзам для губ вдома / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Догляд за губами особливо актуальний у міжсезоння, коли ніжна шкіра схильна до негативного впливу вітру, сонця, перепадів температури, а також відсутності вітамінів після зими. Щоб зберегти свіжість та красу, губам важливий постійний захист, живлення та зволоження.

Для цих цілей використовується бальзам для губ , який можна зробити у домашніх умовах. При цьому ви можете самі вибрати, в якому вигляді вам буде зручно його використовувати – як помаду в тюбику або як бальзам у баночці.

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Як зробити бальзам для губ та гігієнічну помаду: лайфхаки

Лайфхак 1. Склад бальзаму

До складу домашнього бальзаму входять натуральні компоненти / Фото: unsplash

У звичайній покупній гігієнічній помаді містяться парафін або вазелін. А ось у домашньому бальзамі можна використовувати натуральні олії , які живлять шкіру: олію какао, кокоса, мигдальну, персикову, жожоба тощо. У звичайному вигляді вони розтікаються і їх незручно брати з собою. Тому в якості основи бальзаму краще використовувати бджолиний віск – це природний загусник, який також містить поживні речовини. Для аромату та додаткового догляду використовуються інші добавки: ефірні олії, олія обліпихи, мед.

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Лайфхак 2. Пропорції

До складу домашнього бальзаму входять натуральні олії / Фото: unsplash

Для виготовлення бальзаму ви можете використати найрізноманітніші олії – так ви отримаєте цікаві нові аромати. Головне, щоб було дотримано правильної пропорції: на одну частину бджолиного воску береться чотири частини олії . В цьому випадку бальзам для губ вийде з нормальною консистенцією і не розпливатиметься.

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Лайфхак 3. Рецепт бальзаму для губ

Домашній бальзам своїми руками / Фото: unsplash

1 ч. ложка подрібненого бджолиного воску;

1,5 ч. ложки оливкової олії;

1,5 ч. ложки олії виноградних кісточок;

1 ч. ложка касторової олії;

2 краплі ефірної олії іланг-іланг.

Лайфхак 4. Приготування бальзаму для губ: покрокова інструкція

Інгредієнти для бальзаму розтоплюються на водяній бані / Фото: pinterest

На водяній бані розтопіть віск . Додайте базові олії , розтопіть їх та перемішайте. Зніміть масу з вогню, трохи остудіть . Додайте ефірну олію та швидко перемішайте. Поки бальзам рідкий, розлийте у зручну ємність. Можно використовувати тюбик від старої помади або баночку-помадницю. Майте на увазі, що воскова маса швидко застигає. Якщо бальзам вийшов дуже твердий або, навпаки, м'який, його можна повторно розтопити на водяній бані та додати потрібний інгредієнт. Використовуйте домашній бальзам як звичайну гігієнічну помаду . Зберігати домашній бальзам для губ можна при кімнатній температурі .

Раніше ми розповідали, як зробити помаду матовою: покрокова інструкція з фото.