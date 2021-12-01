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Як відмити зеленку з тканини та шкіри

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
1 грудня, 17:29
В закладинки
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Пляма зеленки на шкірі чи одязі – неприємність, але її можна спробувати ліквідувати підручними засобами.
Як відмити зеленку
Як відмити зеленку / Фото: Колаж: Сьогодні

Раніше ми розповідали, як випрати кров з речей. Можна виправити й іншу неприємність, якщо ви забруднилися діамантовим зеленим барвником, більш відомим у народі як зеленка.

Зелені сліди на шкірі – річ поправима. Вони видаляються повністю і не становлять небезпеки для організму, якщо тільки зеленка не потрапила у вічі або на слизову .

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А от прибрати зелені сліди з тканини набагато складніше, ніж зі шкіри Якщо в домашніх умовах вивести зеленку не вийде, щоб врятувати улюблену чи дорогу річ, іноді таки доведеться звернутися до фахівців.

Як відмити зеленку: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Спирт

Як відмити зеленку / Фото: pinterest
Як відмити зеленку / Фото: pinterest

Якщо зеленка потрапила на шкіру , вам допоможе спирт або інша алкогольна рідина, головне – міцна. Змоченою серветкою або ватою добре потріть пляму, і через час зеленка забереться. Але будьте обережні із сухою або надто чутливою шкірою, щоб не отримати подразнення.

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  • Лайфхак 2. Перекис

Як відмити зеленку / Фото: pinterest
Як відмити зеленку / Фото: pinterest

Також непогано із зеленими плямами справляється перекис водню. Натомість на відміну від спирту він має м'якшу дію на шкіру .

  • Лайфхак 3. Засіб для зняття макіяжу

Як відмити зеленку / Фото: pinterest
Як відмити зеленку / Фото: pinterest

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Цей спосіб застосовується, якщо потрібно прибрати зеленку з ніжної шкіри повік або губ . Майте на увазі, що за один раз вона повністю не піде, а лише посвітлішає. Прийдеться обробляти пляму 4-5 разів на день.

  • Лайфхак 4. Жирний крем

Як відмити зеленку / Фото: pinterest
Як відмити зеленку / Фото: pinterest

З тканини ліквідувати плями зеленки можна кремом. Для цього його наносять товстим шаром та залишають на 2-3 години. Потім річ потрібно випрати звичайним способом із порошком.

  • Лайфхак 5. Мило

Як відмити зеленку / Фото: pinterest
Як відмити зеленку / Фото: pinterest

Мильний розчин добре видаляє плями з вовняних речей. Концентрованим мильним розчином потрібно обробити зелену пляму і залишити відкисати на півгодини. А потім випрати тканину.

  • Лайфхак 6. Хлор

Як відмити зеленку / Фото: pinterest
Як відмити зеленку / Фото: pinterest

Білу або світлу тканину можна спробувати врятувати від зелені за допомогою "Білизни". Але спочатку бажано перевірити дію відбілювача на непомітній ділянці одягу. Після обробки річ також стирають із звичними миючими засобами.

Раніше ми розповідали, як зібрати ртуть, якщо розбився градусник.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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