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10 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
10 вересня, 07:25
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Міжнародний день гінекологічного здоров'я – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 вересня.
10 вересня: яке сьогодні свято
10 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 10 вересня

  • Всесвітній день запобігання самогубствам (World Suicide Prevention Day) проводиться під егідою ВООЗ з метою заохочення діяльності людей щодо запобігання суїциду в світі.
  • Міжнародний день гінекологічного здоров'я – проводиться з метою профілактики, ранньої діагностики та своєчасного лікування жіночих хвороб.
  • Національний день Гібралтару (Gibraltar National Day) – встановлений на честь першого референдуму про суверенітет, який відбувся в 1967 році.
  • День учителя святкується в Китаї та Гонконгу.

Іменинники 10 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Анатолій, Ганна, Арсеній, Опанас, Василь, Веніамін, Георгій, Григорій, Денис, Юхим, Захар, Іван, Макар, Микола, Павло, Сава, Сергій, Степан, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

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10 вересня в православній церкві шанується пам'ять преподобного Мойсея Мурина, праведної Анни, пророчиці, мучениці Шушаніки, цариці Ранської. Знайдення мощей преподобного Іова Почаївського. Собор преподобних отців Києво-Печерських, в Дальніх печерах спочилих.

Народне свято

У народі 10 вересня шанувалися Гнна і Сава Скиртники. Зазвичай в цей час у селян завершувалися роботи в полі зі збору хліба і вивезення снопів, які збирали у скирти. Також в цей день дякували Господу за урожай, влаштовували свята і ярмарки.

Прикмети на 10 вересня

  • на Скиртників важливо встигнути прибрати хліба з полів, поки не настали холоди;
  • Ганні і Саві моляться про позбавлення від пияцтва;
  • не можна свататися в день Ганни і Сави;
  • не можна ходити в ліс, щоб не заблукати;
  • багато горіхів і мало грибів – до сніжної зими.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 вересня

  • 1894 – в Лондоні був оштрафований перший водій за водіння автомобіля в нетверезому стані.
  • 1960 – на конференції в Багдаді створена Організація країн-експортерів нафти ОПЕК.
  • 1964 – Род Стюарт записав свій перший сингл Good Morning, Little Schoolgirl.
  • 1996 – в ООН затверджений Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Хто народився 10 вересня

  • 1839 – Чарльз Сандерс Пірс, американський філософ, логік, математик, засновник прагматизму.
  • 1894 – Олександр Довженко, український письменник, кінорежисер, сценарист.
  • 1933 – Карл Лагерфельд, німецький модельєр, фотограф, колекціонер, видавець.
  • 1968 – Гай Річі, англійський кінорежисер, сценарист, продюсер.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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