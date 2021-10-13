13 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 13 жовтня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято, 13 жовтня
- Міжнародний день зі зменшення небезпеки лих (International Day for Disaster Reduction) проводиться в другу середу жовтня під егідою ООН з 1989 року з метою поширення інформації про способи зниження небезпеки стихійних лих.
- День без бюстгальтера (No Bra Day) – проводиться, починаючи з 2011 року, головною метою якого є підвищення обізнаності людей про проблему поширення раку грудей.
- Всесвітній день боротьби з тромбозом (World Thrombosis Day) був організований у 2014 році з метою привернути увагу суспільства до профілактики та лікування тромботичних захворювань і їх впливу на життя пацієнтів у світі.
- Міжнародний день костюма – оригінальне неофіційне модне свято, присвячене цьому виду одягу.
Іменинники 13 жовтня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олександра, Олексій, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Поліна, Семен.
Яке сьогодні церковне свято
13 жовтня в православної церкви шанується пам'ять священномученика Григорія, єпископа, просвітителя Великої Вірменії, святителя Михаїла, першого митрополита Київського і всієї Руси, мучениць Рипсимії, Гіанії і з ними 35 святих дів.
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Народне свято
У народі 13 жовтня шанувався Михайло Солом'яний. У цей день соломі приділяли підвищену увагу: старі підстилки і солом'яні матраци спалювали і міняли на нові. А ще дивилися на злежалі місця і по них визначали, чим людина хворіє.
Прикмети на 13 жовтня
- перший сніг на Михайла – зима буде пізньою;
- блідий і мутний місяць – до похмурої погоди;
- якщо до дня Михайла всі журавлі полетіли на південь – зима буде ранньою і морозною;
- розцвірінькалися птахи – зима настане рано.
Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 жовтня
- 1582 – в католицьких країнах юліанський календар замінено на григоріанський.
- 1675 – нідерландський фізик Християн Гюйгенс запатентував кишеньковий годинник.
- 1884 – Грінвіч став місцем проходження нульового меридіана на Землі.
- 1900 – вийшла книга Зігмунда Фрейда "Тлумачення сновидінь".
- 1948 – завершено будівництво першого магістрального газопроводу Дашава-Київ.
Хто народився 13 жовтня
- 1921 – Ів Монтан, французький кіноактор і співак.
- 1923 – Михайло Сікорський, український історик, директор заповідника "Переяслав".
- 1926 – Рей Браун, американський джазовий музикант, контрабасист.
- 1926 – Гліб Максимов, радянський вчений, який створив перший у світі штучний супутник Землі.
- 1933 – Марк Захаров, радянський і російський режисер театру і кіно, сценарист.
- 1971 – Саша Барон Коен, британський комедійний актор.
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