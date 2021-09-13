13 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День програміст, Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 13 вересня.

13 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 13 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 13 вересня

Ддень програміста – у 256-й день року відзначається неофіційне професійне свято комп'ютерників України та світу. Вибір дати пояснюється тим, що число 256 відповідає кількості чисел, які можна представити за допомогою одного байта.

Іменинники 13 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Купріян, Мирон, Михайло.

Яке сьогодні церковне свято

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13 вересня в православній церкві відзначається Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять священномученика Кипріяна, єпископа Карфагенського, святителя Геннадія, патріарха Константинопольського.

Народне свято

У народі 13 вересня шанувався Купріянов день. В цей період селяни традиційно копали коренеплоди. А ще з цього дня починали заготовляти журавлину, яку називали журавлиною ягодою. В жодному разі не можна було збирати недостиглу журавлину – вважалося, що вона відніме сили і призведе до безпліддя.

Прикмети на 10 вересня

до Купріянова дня не можна збирати журавлину на болотах, бо нечиста сила дістане;

на Купріяна відлітають журавлі;

якщо журавлі курликають – до швидкого дощу;

квітучі кульбаби – до теплої осені.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 вересня

1902 – в Англії вперше були використані відбитки пальців для доказу провини.

1929 – англійський вчений Олександр Флемінг вперше представив антибіотик пеніцилін.

1960 – день народження науки біоніки.

1989 – в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві жінки з Києва.

Хто народився 13 вересня

1660 – імовірно в цей день народився Даніель Дефо, англійський письменник, автор "Робінзона Крузо".

1874 – Арнольд Шенберг, австрійський композитор-модерніст.

1886 – Роберт Робінсон, англійський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії.

1922 – Іма Сумак, перуанська співачка з голосом діапазоном у п'ять октав.

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