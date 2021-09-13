Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Як зберігати морозиво

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

13 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
13 вересня, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
День програміст, Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 13 вересня.
13 вересня: яке сьогодні свято
13 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 13 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 13 вересня

  • Ддень програміста – у 256-й день року відзначається неофіційне професійне свято комп'ютерників України та світу. Вибір дати пояснюється тим, що число 256 відповідає кількості чисел, які можна представити за допомогою одного байта.

Іменинники 13 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Володимир, Геннадій, Дмитро, Купріян, Мирон, Михайло.

Яке сьогодні церковне свято

Реклама

13 вересня в православній церкві відзначається Положення чесного пояса Пресвятої Богородиці. Шанується пам'ять священномученика Кипріяна, єпископа Карфагенського, святителя Геннадія, патріарха Константинопольського.

Народне свято

У народі 13 вересня шанувався Купріянов день. В цей період селяни традиційно копали коренеплоди. А ще з цього дня починали заготовляти журавлину, яку називали журавлиною ягодою. В жодному разі не можна було збирати недостиглу журавлину – вважалося, що вона відніме сили і призведе до безпліддя.

Прикмети на 10 вересня

  • до Купріянова дня не можна збирати журавлину на болотах, бо нечиста сила дістане;
  • на Купріяна відлітають журавлі;
  • якщо журавлі курликають – до швидкого дощу;
  • квітучі кульбаби – до теплої осені.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 13 вересня

  • 1902 – в Англії вперше були використані відбитки пальців для доказу провини.
  • 1929 – англійський вчений Олександр Флемінг вперше представив антибіотик пеніцилін.
  • 1960 – день народження науки біоніки.
  • 1989 – в Україні виявлено перших хворих на СНІД: ними виявилися дві жінки з Києва.

Хто народився 13 вересня

  • 1660 – імовірно в цей день народився Даніель Дефо, англійський письменник, автор "Робінзона Крузо".
  • 1874 – Арнольд Шенберг, австрійський композитор-модерніст.
  • 1886 – Роберт Робінсон, англійський хімік-органік, лауреат Нобелівської премії.
  • 1922 – Іма Сумак, перуанська співачка з голосом діапазоном у п'ять октав.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Реклама

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
6 - 12 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти