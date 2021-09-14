Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⚡ Смерть судді 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні

Як зберігати морозиво

Як помити вікно

Як вигідно шопитися

Як продовжити засмагу

Як зібрати врожай

Як розпалити багаття
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

14 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
14 вересня, 07:25
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Початок індикту, церковне новоліття, собор Вінницьких святих – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 14 вересня.
14 вересня: яке сьогодні свято
14 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 14 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято 14 вересня

  • День державного гімну – відзначають в Америці у день написання поеми "Оборона Форту-Макгенрі" Френсісом Скоттом Кі у 1814 році.
  • Національне свято відзначається в Нікарагуа на честь перемоги в битві при Сан-Хасінто у 1856 році.
  • День інженера – в Румунії відзначається професійне свято.

Іменинники 14 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Марфа, Наталя, Семен, Тетяна.

Яке сьогодні церковне свято

Реклама

14 вересня в православній церкві відзначається початок індикту – церковне новоліття. Собор Вінницьких святих. Шанується пам'ять преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи, мученика Аїфала, диякона, мучениць 40 дів, посниць, і мученика Амуна, диякона, вчителя їхнього, мучениці Калісти та братів її, мучеників Євода та Єрмогена, праведного Ісуса Навина. Собор Пресвятої Богородиці в Міасинській обителі (на згадку знайдення Її ікони). Чернігівсько-Гефсиманської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 14 вересня відзначався Семенів день. На цей час саме припадав початок бабиного літа, а ще новосіль і весіль. Також були активними бабині роботи, зокрема підготовка льону і прядіння.

Прикмети на 14 вересня

  • ясна погода на Семенів день – вся осінь теж буде ясною і теплою;
  • на бабине літо на луках багато павутини – осінь буде затяжною;
  • вітер дме з півдня – зима буде теплою;
  • на Семена буває остання гроза;
  • на Семенів день всі горобці ховаються.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 вересня

  • 1068 – під час повстання кияни звільнили з поруба великого князя Київського Всеслава Брячиславича, скинувши Ізяслава Ярославича.
  • 1959 – радянський космічний апарат "Луна-2" вперше у світі досяг поверхні Місяця.
  • 1991 – в Києві розпочав роботу Всеукраїнський форум інтелігенції.

Хто народився 14 вересня

  • 1760 – Луїджі Керубіні, італійський композитор.
  • 1847 – Павло Яблочков, російський електротехнік, винахідник дугової лампи.
  • 1952 – Микола Гнатюк, радянський і український естрадний співак.

Дивіться відео про Україну, яка дивує:

Реклама

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур у вересні 2021 року.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Лайфхаки для життя
Більше новин
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Нагадувалка
ДО КІНЦЯ ОСЕНІ ЗАЛИШИЛОСЯ
Що встигнути зробити у вересні
Змінити рутину
Сприятливі та небезпечні дні у вересні
Місячний календар на вересень
Що треба робити
Привітання на усі випадки життя
Місячний календар на тиждень
13 - 19 вересня
Як Місяць впливає на наше життя
Нарешті, відпустка!
Як скласти речі у валізу, аби більше влізло
Хакнути
Для справжніх кулінарів
Більше хаків
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти