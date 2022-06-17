17 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 17 червня.

17 червня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 17 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 17 червня

Всесвітній день боротьби з опустелюванням та посухою (World Day to Combat Desertification and Drought) – проводиться під егідою ООН із 1994 року з метою сприяння заходам щодо охорони посушливих земель.

Іменинники 17 червня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Опанас, Валерій, Єлізар, Іван, Кирило, Леонтій, Марія, Марк, Марфа, Мефодій, Митрофан, Назар, Микола, Петро, Софія.

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Яке сьогодні церковне свято

Святитель Митрофан / Фото: Pinterest

17 червня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Митрофана, патріарха Константинопольського, мучеників Фронтасія, Северина, Северіана та Силана, мученика Конкордія, священномученика Астія, єпископа Диррахійського, преподобного Зосима, єпископа Вавілона Єгипетського, преподобного Давида Гареджійського.

Народне свято

У народі 17 червня відзначався Митрофанів день. У цей період селяни удобрювали землю і просили у неба послати дощі на поле.

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Прикмети на 17 червня

північний вітер на Митрофана – до негоди;

достигла суниця – настав час сіяти гречку;

на Митрофана льон починає рости на повну силу.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 17 червня

1885 – до Нью-Йорку із Франції прибула статуя Свободи.

1917 – проголошено автономію України на II Всеукраїнському військовому з'їзді у Києві.

1950 – було проведено першу у світі операцію з пересадки нирки людині.

Хто народився 17 червня

1882 – Ігор Стравінський, композитор, піаніст.

1946 – Беррі Манілоу, американський музикант, композитор, співак.

1953 – Іво Бобул, український співак.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.