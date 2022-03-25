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25 березня: який сьогодні день, прикмети та чого не можна робити

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25 березня, 07:18
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День служби безпеки України – які ще значущі дати та важливі події відбулися 25 березня
Який сьогодні день
Який сьогодні день / Фото: Pexels

Яке народне та православне свято в українців 25 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 25 березня

  • День служби безпеки України. 25 березня 1992 року ВРУ було ухвалено Закон "Про Службу безпеки України". З 2001 року, згідно з Указом Президента України №193/2001, 25 березня відзначається День СБУ.
  • Міжнародний день пам'яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі затвердили відносно нещодавно – лише 15 років тому. Метою ООН назвала збереження пам'яті про людей, які потрапили до рабства.
  • День незалежності Греції. 25 березня 1821 почалося повстання, в результаті якого Греція була звільнена від чотиривікового ярма Османської імперії.

Іменинники 25 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Володимир, Вольдемар, Григорій, Дмитро, Іван, Костянтин, Семен, Сергій, Ян.

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Яке сьогодні церковне свято

25 березня у православній церкві вшановують пам'ять Преподобного Феофана, Святого Григорія Двоєслова, папи Римського, Преподобного Симеона Нового Богослова.

Народне свято

Феофанів день. Феофан Преподобний мав дар чудотворення — зцілення хвороб і вигнання бісів. За часів Русі 25 березня було прийнято зранку виходити на вулицю, щоб зустріти весну, адже саме до Феофана сходить сніжний покрив та відтає ґрунт.

Прикмети на 25 березня

  • в цей день було прийнято приділяти увагу коням і в жодному разі не залишати їх голодними;
  • не варто ні з ким лаятися, інакше нещастя переслідуватимуть весь рік;
  • незаміжнім дівчатам забороняється ламати гілки берези, інакше можна ще довго не зустріти нареченого;
  • позичати речі не варто – є ризик наведення порчі та зурочення. З тієї ж причини не рекомендується брати щось безкоштовно;
  • Якщо у цей день спати до обіду та ледарювати – весь рік проведете без роботи та фінансового благополуччя.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 25 березня

  • 421 – день заснування Венеції.
  • 1807 – у Великій Британії почала функціонувати перша у світі залізниця.
  • 1811 – Наполеон Бонапарт видав декрет про виділення 80 тис. акрів землі для вирощування цукрових буряків, про підготовку фахівців та будівництво заводів для одержання цукру з буряків.
  • 2002 – виявлено ген епілепсії.

Хто народився 25 березня

  • 1976 – Володимир Кличко, чемпіон світу з боксу у важкій вазі.
  • 1947 – Елтон Джон, актор, композитор, продюсер, сценарист.
  • 1965 – Сара Джессіка Паркер, актриса, продюсер.
  • 1962 – Марсія Крос, актриса.
  • 1960 – Бренда Стронг, актриса, продюсер, режисер.

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