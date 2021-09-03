3 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Яке народне і православне свято в українців 3 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Яке сьогодні свято 3 вересня
- День хмарочоса – свято, що відзначається в день народження американського архітектора Луїса Саллівана і присвячене найвищим будівлям на планеті, перші з яких були побудовані в Америці наприкінці XIX століття.
- День прапора святкують в Австралії.
- День Незалежності відзначають у Катарі і Тунісі.
- День Національної армії вшановує Молдова.
Іменинники 3 вересня
День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Дорофей, Єфрем, Ігнатій, Марфа, Павло.
Яке сьогодні церковне свято
3 вересня в православній церкві шанується пам'ять апостола від 70-х Фадея, мучениці Васси та її дітей: Феогнія, Агапія і Піста, преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського, в Ближніх печерах.
Народне свято
У народі 3 вересня шанувався Тадей Проповідник. У цей день селяни збирали і сушили льон. На Тадея кожен був собі на умі і не слухав чужих порад. А для кращого лікування народними засобами люди вдягали льняний одяг.
Прикмети на 3 вересня:
- ясно і сонячно на Тадея – тепла погода триматиметься ще місяць;
- яка погода на Тадея, таким буде весь місяць;
- зібраний льон потрібно розкласти на лузі, щоб влежав.
Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 вересня
- 1838 – в Києві засновано Інститут шляхетних дівчат.
- 1914 – день народження жіночого бюстгальтера.
- 1945 – День перемоги СРСР над Японської Імперією.
- 1973 – в Києві встановлено пам'ятник Лесі Українці.
Хто народився 3 вересня
- 1856 – Луїс Салліван, американський архітектор, який створив перші хмарочоси.
- 1875 – Фердинанд Порше, німецький автоконструктор, засновник однойменної компанії.
- 1955 – Стів Джонс, англійський музикант, засновник групи Sex Pistols.
- 1965 – Чарлі Шин, американський кіноактор.
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