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3 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
3 вересня, 07:25
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День хмарочоса, день Тадея Проповідника – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 3 вересня.
3 вересня: яке сьогодні свято
3 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 3 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято 3 вересня

  • День хмарочоса – свято, що відзначається в день народження американського архітектора Луїса Саллівана і присвячене найвищим будівлям на планеті, перші з яких були побудовані в Америці наприкінці XIX століття.
  • День прапора святкують в Австралії.
  • День Незалежності відзначають у Катарі і Тунісі.
  • День Національної армії вшановує Молдова.

Іменинники 3 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Дорофей, Єфрем, Ігнатій, Марфа, Павло.

Яке сьогодні церковне свято

3 вересня в православній церкві шанується пам'ять апостола від 70-х Фадея, мучениці Васси та її дітей: Феогнія, Агапія і Піста, преподобного Аврамія Працелюбного, Печерського, в Ближніх печерах.

Народне свято

У народі 3 вересня шанувався Тадей Проповідник. У цей день селяни збирали і сушили льон. На Тадея кожен був собі на умі і не слухав чужих порад. А для кращого лікування народними засобами люди вдягали льняний одяг.

Прикмети на 3 вересня:

  • ясно і сонячно на Тадея – тепла погода триматиметься ще місяць;
  • яка погода на Тадея, таким буде весь місяць;
  • зібраний льон потрібно розкласти на лузі, щоб влежав.

Цікаві і важливі події в Україні та всьому світі 3 вересня

  • 1838 – в Києві засновано Інститут шляхетних дівчат.
  • 1914 – день народження жіночого бюстгальтера.
  • 1945 – День перемоги СРСР над Японської Імперією.
  • 1973 – в Києві встановлено пам'ятник Лесі Українці.

Хто народився 3 вересня

  • 1856 – Луїс Салліван, американський архітектор, який створив перші хмарочоси.
  • 1875 – Фердинанд Порше, німецький автоконструктор, засновник однойменної компанії.
  • 1955 – Стів Джонс, англійський музикант, засновник групи Sex Pistols.
  • 1965 – Чарлі Шин, американський кіноактор.
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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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