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4 серпня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 серпня, 07:25
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День самотніх працюючих жінок, День народження шампанського – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 серпня.
4 серпня: яке сьогодні свято
4 серпня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Life Сьогодні пишуть, якt народнt і православне свято в українців 4 серпня 2021 року. Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Яке сьогодні свято, 4 серпня

  • День самотніх працюючих жінок (Single Working Women's Day) відзначається з 2006 року з метою звернути увагу суспільства на право кожної жінки самостійно вибирати свій шлях у житті.
  • День народження шампанського – неофіційне свято шанувальників цього напою відзначається в день винаходу шампанського у 1668 році французьким ченцем П'єром Періньон у Шампані.
  • День Конституції – святкують Острови Кука.
  • День інженера – святкується в Австралії.
  • День матері – вшановується у Словаччині.

Іменинники 4 серпня

День ангела сьогодні відзначають: Олексій, Корній, Марія, Михайло.

Який сьогодні церковне свято

4 серпня в православній церкві шанується пам'ять Мироносиці рівноапостольної Марії Магдалини. Перенесення мощей священномученика Фоки.

У народі 4 серпня шанувалася Марія ягідниця. У жінок в цей день була традиція вмиватися ранковою росою для краси і здоров'я. Також люди збирали ягоди і заготовляли з них варення на зиму.

Прикмети на 4 серпня

  • на Марію ягідницю не можна працювати в полі, щоб не вдарила блискавка;
  • не можна виконувати серйозну роботу, тому що свята Марія за неповагу поб'є градом або вдарить блискавкою;
  • гроза в цей день віщує багатий збір сіна.

Цікаві і важливі події в Україні та 4 серпня

  • 1687 – Іван Мазепа став гетьманом Лівобережжя.
  • 1777 – в Лондоні відкрито перший у світі цирк Астлей.
  • 1934 – на Українській "Криворіжсталі" запущена перша доменна піч.
  • 1962 – південноафриканського лідера Нельсона Манделу посадили до в'язниці на 28 років.

Хто народився 4 серпня

  • 1854 – Марія Заньковецька, українська актриса театру.
  • 1901 – Луї Армстронг, американський джазмен, трубач, композитор.
  • 1961 – Барак Обама, американський політик, 44-й президент США.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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