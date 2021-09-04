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4 вересня: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 вересня, 07:25
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Всесвітній день бороди, Міжнародний день тхеквондо – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 4 вересня.
4 вересня: яке сьогодні свято
4 вересня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 4 вересня 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, які відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

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Яке сьогодні свято, 4 вересня

  • Всесвітній день бороди (World Beard Day) – щорічно в першу суботу вересня своє свято відзначають усі бородані.
  • Міжнародний день тхеквондо (World Taekwondo Day) святкують любителі східних єдиноборств починаючи з 2006 року, на честь його визнання офіційним видом спорту.
  • День митного брокера – в Україні фахівці цієї галузі відзначають своє неофіційне свято, починаючи з 1992 року.
  • День працівника митної служби – своїх митників 4 вересня також вшановує Молдова.

Іменинники 4 вересня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олексій, Опанас, Василь, Гаврило, Іван, Іларіон, Макар, Михайло, Федір.

Яке сьогодні церковне свято

4 вересня в православній церкві шанується пам'ять мучеників Агафоника, Зотика, Феопрепія (Боголіпа), Акиндина, Северіана та інших, священномученика Афанасія, єпископа, преподобної Анфуси та її слуг: мучеників Харисима і Неофіта, мучениці Євлалії, діви, священномученика Горазда, єпископа Богемського і Мораво-Силезького. Грузинської ікони Божої Матері.

Народне свято

У народі 4 вересня шанувався Агафон Огуменник. У цей день важливо було відлякнути від току лісовика, щоб він не накоїв біди. А ось робити подарунки і йти далеко від будинку було небажано.

Прикмети на 4 вересня

  • сонце на Агафона обіцяє хорошу погоду протягом місяця;
  • багато грибів – не буде клювання;
  • в день Агафона лісовик буянить і розкидає хліб;
  • на Агафона у жодному разі не можна ходити в ліс, бо лісовик затягне;

Цікаві і важливі події в Україні та світі 4 вересня

  • 1837 – в Америці Семюел Морзе вперше показав роботу телеграфу.
  • 1888 – американський винахідник Джордж Істмен зареєстрував торгову марку Kodak.
  • 1975 – день народження радянської інтелектуальної телегри "Що? Де? Коли?"
  • 1991 – у Києві над Верховною Радою вперше піднято синьо-жовтий прапор.
  • 1998 – день реєстрації компанії Google Incorporated.

Хто народився 4 вересня

  • 1874 – Олександр Вишневський, радянський хірург, творець однойменної лікувальної мазі.
  • 1934 – Едуард Хіль, радянський естрадний співак.
  • 1981 – Бейонсе, американська співачка, танцівниця, актриса, продюсер, дизайнер.
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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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