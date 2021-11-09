9 листопада: яке сьогодні свято, прикмети і що не можна робити

День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури – які ще значні дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 9 листопада.

9 листопада: яке сьогодні свято / Фото: Pexels

Яке народне і православне свято в українців 9 листопада 2021 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні та державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Яке сьогодні свято, 9 листопада

День української писемності та мови – це свято в Україні було встановлено 1997 року на честь преподобного Нестора Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія. – це свято в Україні було встановлено 1997 року на честь преподобного Нестора Літописця – послідовника творців слов'янської писемності Кирила та Мефодія.

Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва – ще одне національне свято, присвячене Дню української писемності та мови, проводиться з 2000 року.

Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму (International Day Against Fascism, Racism and Antisemitism) встановлений з ініціативи Міжнародної мережі проти расизму UNITED на згадку про масовий єврейський погром 1938 року в Німеччині, що започаткував Голокост.

Міжнародний день антиядерних акцій – це щорічне екологічне свято покликане спонукати суспільство обирати своє майбутнє без радіації, проти розвитку атомної енергетики та за підвищення її безпеки.

Всесвітній день лізингу (Global Leasing Day) – проводиться з метою розвитку такого способу кредитування як економічного виду діяльності, а також інформування ділового світу про принципи лізингу.

День книги рекордів Гіннеса був встановлений компанією Guinness World Records 2005 року та щорічно святкується 9 листопада.

Іменинники 9 листопада

День ангела сьогодні відзначають: Андрій, Опанас, Віллі, Іван, Капітоліна, Максим, Марк, Нестор, Микола, Сергій, Степан.

Реклама

Яке сьогодні церковне свято

9 листопада у православній церкві вшановується пам'ять мученика Нестора Солунського, преподобного Нестора Літописця, Києво-Печерського, в Ближніх печерах, мучениць Капітоліни та Єротиїди, мученика Марка та інших з ним.

Народне свято

У народі 9 листопада відзначався зарок на Параскеву. Напередодні дня святої Параскеви важливо було дати комусь або самому собі обіцянку зробити щось важливе, роботу чи справу. А за це свята Параскева нагородить виконанням бажання, подарує добробут та здоров'я. Щоб позбутися нещастя, важливо було виконати зарок, який проходив у повному мовчанні, а потім люди молилися святій Параскеві і просили про допомогу та милість Божу.

Прикмети на 9 листопада

ранковий іній – до швидкого потепління;

під великою забороною помилкові чи нездійсненні обіцянки;

якщо у зарок на Параскеву дано обітницю – її треба виконати;

сни цього дня віщі.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 9 листопада

1882 – український театр Марка Кропивницького виступив із дебютом у Єлисаветграді з п'єсою "Наталка-Полтавка".

1906 – стартувала аграрна реформа Петра Столипіна.

1911 – французький винахідник Жорж Клод запатентував неонову рекламу.

1938 – у Німеччині відбувся масовий єврейський погром, який став початком Голокосту.

1995 – Македонію та Україну прийняли до Ради Європи.

2005 – космічний апарат "Венера-експрес" Європейського космічного агентства вирушив до Венери.

Хто народився 9 листопада

1801 – Гейл Борден, американський бізнесмен, винахідник згущеного молока та інших методів консервації.

1818 – Іван Тургенєв, російський письменник, класик.

1885 – Велимир Хлєбніков, російський поет і прозаїк.

1912 – Віктор Івченко, український кінорежисер.

Раніше ми публікували прогноз магнітних бур на листопад 2021 року.