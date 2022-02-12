Цитаты про любовь: ТОП-20 красивых высказываний

Если у вас не находится слов о любви, обратитесь за ними к великим.

Цитаты о любви: лучшие слова, фразы, мысли известных людей / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Как признаться в любви? Что говорить на романтическом свидании? Какие слова придумать, чтобы выразить свои чувства? О чем не забыть во время предложения руки и сердца? Что написать в открытке-валентинке? Какой выбрать статус на свою страничку в праздник всех влюбленных?

В канун Дня святого Валентина, 14 февраля, мы собрали для вас самые меткие, яркие, философские, красивые и романтичные цитаты о любви , сказанные великими и знаменитыми людьми.

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Цитаты о любви

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Мы можем послать друг друга, но тут же обнять и поцеловать. Но это нужно вырастить как цветок. Этого не расскажешь – это нужно прожить. (Кузьма Скрябин)

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Роза – как любовь, может причинить боль, если не умеешь ее взять. (Лина Костенко)

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Настоящая любовь не приходит к вам, она должна быть внутри вас. (Джулия Робертс)

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В чем отличие дружбы от любви? Дружбой нельзя заниматься… (Фаина Раневская)

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Любовь – прекрасный цветок, но нужна отвага, чтобы подойти и сорвать его на краю ужасной бездны. (Ф. Стендаль)

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Любовь никогда не требует, она всегда дает. Любовь всегда страдает, никогда не выражает протеста, никогда не мстит за себя. (М. Ганди)

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Грусть — это цена, которую мы платим за любовь. (Елизавета II)

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Моя философия жизни проста: мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать. (Элвис Пресли)

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Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя. (Михаил Жванецкий)

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В конечном счете, любовь, которую ты принимаешь, равна любви, которую ты создаешь. (Пол Маккартни)

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Быть любимым – это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым – значит быть счастливым. (Тилье)

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Любовь вдохновляет на большие дела, и она же мешает их совершать. (Дюма)

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Любовь – сильнейшая из всех страстей, потому что она одновременно овладевает головой, сердцем и телом. (Вольтер)

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В любви каждый становится поэтом. (Платон)

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Иногда сердце видит то, что глазам не видно. (Джексон Браун-младший)

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Любовь – это цветок, которому ты должен позволить возрасти. (Джон Ленон)

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Если ты осуждаешь людей, у тебя нет времени любить их. (Мать Тереза)

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Если уж ошибаться, то пусть это будет по велению сердца. (Байрон)

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Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины, а глупость – чтобы мы любили мужчин. (Коко Шанель)

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Любовь есть животворный огонь в душе человека, и все, созданное человеком под влиянием этого чувства, отмечено печатью жизни и поэзии. (Т.Шевченко)

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