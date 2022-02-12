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Цитаты про любовь: ТОП-20 красивых высказываний

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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12 февраля, 17:37
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Если у вас не находится слов о любви, обратитесь за ними к великим.
Цитаты о любви: лучшие слова, фразы, мысли известных людей
Цитаты о любви: лучшие слова, фразы, мысли известных людей / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

Как признаться в любви? Что говорить на романтическом свидании? Какие слова придумать, чтобы выразить свои чувства? О чем не забыть во время предложения руки и сердца? Что написать в открытке-валентинке? Какой выбрать статус на свою страничку в праздник всех влюбленных?

В канун Дня святого Валентина, 14 февраля, мы собрали для вас самые меткие, яркие, философские, красивые и романтичные цитаты о любви , сказанные великими и знаменитыми людьми.

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Цитаты о любви

***

Мы можем послать друг друга, но тут же обнять и поцеловать. Но это нужно вырастить как цветок. Этого не расскажешь – это нужно прожить. (Кузьма Скрябин)

***

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Роза – как любовь, может причинить боль, если не умеешь ее взять. (Лина Костенко)

***

Настоящая любовь не приходит к вам, она должна быть внутри вас. (Джулия Робертс)

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***

В чем отличие дружбы от любви? Дружбой нельзя заниматься… (Фаина Раневская)

***

Любовь – прекрасный цветок, но нужна отвага, чтобы подойти и сорвать его на краю ужасной бездны. (Ф. Стендаль)

***

Любовь никогда не требует, она всегда дает. Любовь всегда страдает, никогда не выражает протеста, никогда не мстит за себя. (М. Ганди)

***

Грусть — это цена, которую мы платим за любовь. (Елизавета II)

***

Моя философия жизни проста: мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать. (Элвис Пресли)

***

Никогда не женись на женщине, с которой можно жить. Женись на той, без которой жить нельзя. (Михаил Жванецкий)

***

В конечном счете, любовь, которую ты принимаешь, равна любви, которую ты создаешь. (Пол Маккартни)

***

Быть любимым – это больше, чем быть богатым, потому что быть любимым – значит быть счастливым. (Тилье)

***

Любовь вдохновляет на большие дела, и она же мешает их совершать. (Дюма)

***

Любовь – сильнейшая из всех страстей, потому что она одновременно овладевает головой, сердцем и телом. (Вольтер)

***

В любви каждый становится поэтом. (Платон)

***

Иногда сердце видит то, что глазам не видно. (Джексон Браун-младший)

***

Любовь – это цветок, которому ты должен позволить возрасти. (Джон Ленон)

***

Если ты осуждаешь людей, у тебя нет времени любить их. (Мать Тереза)

***

Если уж ошибаться, то пусть это будет по велению сердца. (Байрон)

***

Красота нужна нам, чтобы нас любили мужчины, а глупость – чтобы мы любили мужчин. (Коко Шанель)

***

Любовь есть животворный огонь в душе человека, и все, созданное человеком под влиянием этого чувства, отмечено печатью жизни и поэзии. (Т.Шевченко)

Ранее мы рассказывали, как сделать фотозону на День Валентина-2022: ТОП-14 идей для незабываемых фотографий.

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Ольга Козачок
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