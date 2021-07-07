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День Іоанна Хрестителя: історія і традиції свята

7 липня, 07:55
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Сьогодні День Іоанна Хрестителя-2021: чим примітне свято, яке значення має, що можна, а що не можна робити в цей день
День Іоана Крестителя
День Іоана Крестителя / Фото: Pixabay

Сьогодні, 7 липня, православна церква відзначає Різдво чесного славного Пророка Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього. Що це за свято, яка в нього історія і яких традицій дотримуються в цей день, дізнайтеся в нашій статті.

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Пророк, Предтеча і Хреститель Господній Іоанн – шанований церквою святий, найближчий попередник і названий брат Ісуса Христа. Саме Іоанн Предтеча передбачив пришестя Месії, а потім хрестив Ісуса Христа у водах ріки Йордан, за що й отримав ім'я Хрестителя.

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Іоанн Предтеча: життя святого

Про життя Іоанна свідчать всі чотири учасники канонічних Євангелій, а також історик Йосип Флавій, доповнюючи відомості про останні дні діяльності Іоанна.

Іоанн народився на пів року раніше за Ісуса Христа, в родині священика Захарії і праведної Єлизавети. Пара була літньою і безплідною, однак до них з'явився архангел Гавриїл і сповістив про майбутнє народження у них сина, якому зрадіє багато людей, бо він буде великий перед Господом.

Довгий час Іоанн Предтеча жив у пустелі, вів аскетичний спосіб життя, проповідував важливість покаяння для прощення гріхів і здійснював священні обмивання, які згодом стали називатися таїнством хрещення. Головною темою проповідей Іоанна був заклик до покаяння. Його послідовники утворили особливу громаду учнів Іоаннових, в якій панував строгий аскетизм. Його обезголовили на вимогу іудейської цариці Іродіади та її дочки Соломії.

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Традиції святкування Дня Іоанна Хрестителя

Примітно, що з днем вшанування Іоанна Предтечі тісно пов'язане стародавнє слов'янське свято Івана Купала, яке також відзначається 7 липня. Після прийняття християнства традиції свята злилися з язичницькою міфологією та обрядовістю сонцевороту в святі Івана Купала. А саму назву свята люди асоціювали з тим, що Іоанн Хреститель купав Ісуса Христа під час Його хрещення.

Що не можна робити в День Іоанна Хрестителя

Свято має кілька заборон і традицій.

  • Цей день випадає на Петрів піст, тобто, слід постити і не можна вживати скоромну їжу.
  • Також християнська церква не підтримує язичницькі традиції відзначення дня Івана Купала, вважаючи їх язичницькими, тому також відкидає галасливі святкування, танці, гуляння та інші купальські атрибути.
  • Як і будь-якого церковного свята, слід піти до церкви і помолитися, також вітаються будь-які добрі справи, допомога людям, благодійність, пожертвування, матеріальна і моральна підтримка тим, хто цього потребує.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

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