День Святого Духа-2022: что нельзя делать

Второй день празднования Святой Троицы – это Духов день.

Духов день: главные традиции / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 13 июня, наступил Духов день . Этот значимый церковный праздник отмечается на второй день Троицы и посвящен Святому Духу, который имеет свои традиции и важные запреты.

Как и Троица, День Святого Духа – переходящий праздник, который зависит от Пасхи и приходится на 51-й день после нее . А потому Духов день не имеет фиксированной даты и ежегодно выпадает на разные дни, но при этом – всегда на понедельник.

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Этот почитаемый в церкви праздник проводится в честь величия Пресвятого и Животворящего Святого Духа , который является одной из трех ипостасей единого Бога – Святой Троицы.

В этот день продолжается празднование Троицы, которое длится в течение трех дней. Какие главные запреты следует соблюдать в Духов день и что категорически нельзя делать , узнайте в нашей статье.

Что нельзя делать в День Святого Духа

Как и в другие важные церковные праздники, в Духов день нельзя заниматься грязной и тяжелой работой по дому : стирать, убирать, шить, вышивать, ремонтировать и т.д.

: стирать, убирать, шить, вышивать, ремонтировать и т.д. Категорически нельзя работать на участке и тревожить землю , потому что в этот праздник ее называли именинницей.

, потому что в этот праздник ее называли именинницей. В дни Троицы ни в коем случае нельзя купаться в реке или озере, чтобы не утащили русалки.

или озере, чтобы не утащили русалки. В Духов день нельзя ругаться, скандалить , ссориться, выяснять отношения.

, ссориться, выяснять отношения. Важно не пребывать в плохом расположении духа, не грустить и не испытывать негативные эмоции.

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