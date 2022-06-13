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День Святого Духа-2022: что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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13 июня, 07:05
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Второй день празднования Святой Троицы – это Духов день.
Духов день: главные традиции
Духов день: главные традиции / Фото: Коллаж: Сегодня

Сегодня, 13 июня, наступил Духов день . Этот значимый церковный праздник отмечается на второй день Троицы и посвящен Святому Духу, который имеет свои традиции и важные запреты.

Как и Троица, День Святого Духа – переходящий праздник, который зависит от Пасхи и приходится на 51-й день после нее . А потому Духов день не имеет фиксированной даты и ежегодно выпадает на разные дни, но при этом – всегда на понедельник.

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Этот почитаемый в церкви праздник проводится в честь величия Пресвятого и Животворящего Святого Духа , который является одной из трех ипостасей единого Бога – Святой Троицы.

В этот день продолжается празднование Троицы, которое длится в течение трех дней. Какие главные запреты следует соблюдать в Духов день и что категорически нельзя делать , узнайте в нашей статье.

Что нельзя делать в День Святого Духа

  • Как и в другие важные церковные праздники, в Духов день нельзя заниматься грязной и тяжелой работой по дому: стирать, убирать, шить, вышивать, ремонтировать и т.д.
  • Категорически нельзя работать на участке и тревожить землю, потому что в этот праздник ее называли именинницей.
  • В дни Троицы ни в коем случае нельзя купаться в реке или озере, чтобы не утащили русалки.
  • В Духов день нельзя ругаться, скандалить, ссориться, выяснять отношения.
  • Важно не пребывать в плохом расположении духа, не грустить и не испытывать негативные эмоции.

Ранее мы рассказывали, когда будут Спасы в 2022 году. Также публиковали православный календарь церковных праздников и постов в июне-2022.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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