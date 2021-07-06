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Ворожіння на Івана Купала-2021: як змінити свою долю

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
6 липня, 14:09
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Поворожіть на Івана Купала 7 липня, щоб дізнатися свою долю і зустріти кохання
Івана Купала
Івана Купала / Фото: пресс-служба мэрии Днепра

Свято Івана Купала настане уже в ніч з 6 на 7 липня. Люди вірили, що ця особлива купальська ніч – ніч чудес і магії коли духи землі, води, вогню і трав можуть говорити, а значить, це найкраща пора, щоб попросити у давніх могутніх сил допомоги у справах та відкрити своє майбутнє. Ворожіння на Івана Купала вважаються найбільш вірними і точними, а проговорені заговори і задумані бажання обов'язково збуваються.

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7 липня на свято Івана Купала-2021 українки будуть запускати на воді вінки і збиратися на дівич-вечори заради одного – змінити свою долю і залучити в життя справжнє кохання. Ці сім старовинних ворожінь допоможуть у цьому.

Ворожіння на Івана Купала на травах

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Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

У купальську ніч потрібно нарвати різних трав і квітів, а повернувшись додому, заховати букет під подушку. Прокинувшись вранці, слід розглянути трави: якщо дівчина нарахує 12 різних трав, цього року вона, швидше за все, вийде заміж.

Ворожіння з вінком на Івана Купала

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Молода дівчина, яка хоче дізнатися про свого судженого, плете вінок з трав. Потім вставляє в нього скіпку й пускає на воду. Далі все залежить від поведінки вінка:

  • якщо вінок швидко відпливе від берега – це обіцяє щасливе життя і хорошого чоловіка;
  • якщо вінок відразу потоне – хлопець розлюбить дівчину, цього року вона не вийде заміж;
  • якщо вінок пливе далі вінків подруг – дівчина буде найщасливішою.

Ворожіння на Івана Купала на колах на воді

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

Це ворожіння на Івана Купала добре тому, що проводиться в домашніх умовах. Можна використовувати воду, набрану в звичайну миску. Для початку потрібно загадати бажання, наприклад, за кого і як скоро хочеться вийти заміж, а потім кинути у воду камінчик і рахувати кола:

  • якщо буде парна кількість – бажання здійсниться;
  • якщо непарна – на жаль, ні.

Ворожіння на багатті

Для цього гадання на Івана Купала потрібно змайструвати ще один вінок, а вночі кинути його в багаття:

  • якщо вінок на льоту перехопив якийсь хлопець – це суджений;
  • якщо вінки дівчат потраплять до багаття, то першою заміж вийде та, чий вінок згорить першим.

Ворожіння на папороті

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Unsplash

Це ворожіння допоможе визначитися тим дівчатам, до яких залицяються відразу декілька хлопців. У купальську ніч потрібно взяти для кожного претендента по гілці папороті (позначити їх кольоровими нитками, щоб не переплутати). Під час гулянь гілочки папороті притискаються до річкового дна і різко відпускаються. Хлопець, задуманий на гілочку, що спливла першою, буде судженим.

Купальське ворожіння на свічковому воску

Розтоплює віск свічки, а потім виливається в миску з водою:

  • якщо віск у воді набув обриси перстня або свічки – це до весілля;
  • якщо віск набув обриси серця – до любові;
  • якщо віск набув обриси зірки – до удачі;
  • якщо віск набув обриси квітки – до нового залицяльника;
  • якщо віск набув обриси фігури людини – до друга.

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Ворожіння на кохання на ромашці

Ворожіння на Івана Купала
Ворожіння на Івана Купала / Фото: Pexels

Беруться дві квітки ромашки (одна – дівчина, інша – її коханий) і акуратно укладаються у воду:

  • якщо ромашки попливуть разом – пара буде щаслива разом;
  • якщо розійдуться – пара скоро розпадеться.

Дивіться відео про традиції та обряди на Івана Купала:

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у липні 2021 року в Україні.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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