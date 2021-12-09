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Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
9 грудня, 18:00
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Астрологічний прогноз на 10 грудня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 10 грудня 2021 року. Багато знаків зодіаку чекає провокаційний день. Уникайте бажання говорити зайве і виконувати необдумані дії.

Гороскоп на 10 грудня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

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Вдалий день для кулінарних експериментів. А от у всьому іншому проявіть обережність. Відкладіть важливі справи на потім. Стережіться службових романів і намагайтеся зберегти все в таємниці.

Гороскоп на 10 грудня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Відкладіть справи, що вимагають точності у розрахунках, і займіться тим, для чого потрібний вільний політ фантазії. Ви практично досягли мети, залишився лише останній крок – важливо зробити його правильно, щоб не скотитися на початок.

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Гороскоп на 10 грудня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Навіть якщо ранок буде похмурим, то загалом на вас чекає цілком вдалий день. Можете втілювати у життя сміливі і навіть зухвалі ідеї. Вам нема чого й нема кого боятися – нехай оточуючі бояться вас.

Гороскоп на 10 грудня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

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Цього дня ви можете дозволити собі шиканути, якщо повністю впевнені, що зумієте вчасно зупинитися. Дивувати та шокувати – це ваш девіз. Тільки не надто захоплюйтесь такими іграми.

Гороскоп на 10 грудня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Допоможіть комусь розв'язати його проблеми і вам допоможуть розібратися з вашими. Все одно ви абсолютно не налаштовані займатися своїми справами. Будьте відкритішими для спілкування, і ви знайдете взаємну підтримку.

Гороскоп на 10 грудня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

На вас чекає проблема вибору. Але не зациклюйтесь на ній, інакше це словосполучення набуде свого реального сенсу. Краще проведіть вечір у родинному колі. Це принесе задоволення і вам, і близьким.

Гороскоп на 10 грудня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Ви надто випереджаєте події. Не поспішайте і не метушіться – ви все встигнете. Не витрачайте час на вмовляння. Якщо вже ніхто не хоче слідувати за вами, дійте наодинці і напевно. До вас приєднаються пізніше.

Гороскоп на 10 грудня для Скорпіону

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

На вас чекає якийсь сюрприз. Якщо ви впевнені у своїй правоті, можете діяти. Не відмовляйтеся від спілкування з ріднею – ви порадуєте близьких, отримаєте цінну пораду та наберетеся потрібного вам досвіду.

Гороскоп на 10 грудня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Справи необхідно планувати так, щоб їх будь-якої миті можна було змінити. Несподіванок буде достатньо. Можливо, доведеться затриматись на роботі. Проте і день обіцяє бути вкрай плідним.

Гороскоп на 10 грудня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Немає причин для того, щоб йти шляхом найбільшого опору. Дивіться на речі простіше, і у вас зникне привід для зайвих переживань. Ви потрапите в центр загальної уваги – продовжуйте так само.

Гороскоп на 10 грудня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Цей день підготував вам занадто багато деталей, які відволікають. Спробуйте зібрати їх у єдине ціле, а не вирішувати кожну окремо. Будьте пильні, тому що вам можуть висунути претензії.

Гороскоп на 10 грудня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Якщо ви хочете зробити щось цінне – працюйте над цим самостійно. Помічники та співчувачі тільки заважатимуть, і день виявиться малопродуктивним. Зберігайте здоров'я і не переохолоджуйтеся.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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