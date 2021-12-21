Загальний прогноз для зодіака Лев на 2022 рік

Лев / Фото: Колаж: Сьогодні

Що чекає на представників знаку Лев у рік Чорного Водяного Тигра? Де потрібна обережність, коли можна розслабитися, з ким заводити знайомства та підтримувати стосунки, а в якій сфері життя вам не варто боятися змін? Наскільки фінансово успішним, позитивним і велелюбним буде 2022 рік? Читайте докладний гороскоп на 2022 рік для знака зодіаку Лев.

Гороскоп на 2022 рік для знака Лев: робота і кар'єра

Левам у котячий рік Тигра протипоказані будь-які зміни у сфері роботи та бізнесу. У вас і так все функціонує надійно, стабільно та злагоджено, а тому нічого не потрібно міняти та зрушувати з місця. Адже найкраще, як відомо – ворог хорошого. Не забувайте контролювати робочий процес і вчасно збирати дивіденди – ви на це заслужили попередніми роками зусиль.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Лев: гроші та фінанси

У грошовій сфері в Левів у 2022 році буде все стабільно – на ваше задоволення і на заздрість оточуючим. При цьому в цьому фінансовому моноліті не варто нічого змінювати та перебудовувати, інакше ви ризикуєте привести всю конструкцію у хиткий стан. А так все працює надійно, ваші рахунки приведені в повний лад і регулярно збагачуються – просто гріх скаржитися.

Гороскоп на 2022 рік для знака Лев: любов і стосунки

Леви у рік Чорного Тигра знайдуть спокій та умиротворення у найромантичнішій сфері. У вас не передбачається серйозних змін в особистому житті. Проте і вас, і вашу половинку це цілком влаштовує, на любовні подвиги, а тим більше підозрілі пригоди вас особливо не тягне. Зате самотнім Левам, нарешті, посміхнеться удача – чекайте на приємні зміни в особистому житті.

Гороскоп на 2022 рік для знака Лев: здоров'я і харчування

У 2022 році здоров'я Левів буде в повному порядку , і навіть потягне на експерименти з вивченням, наприклад, східної філософії чи йоги. Те саме стосується і здорової їжі. Багато Левів, як не дивно, захочуть випробувати на собі дію вегетаріанства, а хтось, можливо, почне поститися, згідно з православними традиціями, хоча раніше не планували цього робити.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Лев: відпочинок та подорожі

Щоб хоч якось урізноманітнити своє нудне життя у 2022 році, Левам буде корисно організувати тривалий і незабутній відпочинок . Причому, зробіть це разом із сім'єю – плани, маршрути, метушня, підготовки, поїздки. Куди ви мріяли вирушити? У рік Тигра вашим бажанням судилося здійснитися, просто будьте сміливішими та проявіть ініціативу.

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.