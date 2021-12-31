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Гороскоп на 2022 рік для знака Риби

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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31 грудня, 13:00
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Загальний прогноз для знака зодіаку Риби на 2022 рік
Риби
Риби / Фото: Колаж: Сьогодні

Наближається Новий рік 2022, господарем якого буде Чорний Водяний Тигр. Як східний символ року вплине на життя Риб? Чого чекати представникам цього знака у головних сферах життя – роботі та відпочинку, коханні та здоров'ї, фінансах та кар'єрі? Читайте детальний гороскоп на 2022 рік для знака зодіаку Риби .

Гороскоп на 2022 рік для знака Риби: робота і кар'єра

Щоб отримати приємні бонуси від Тигра , Рибам у 2022 році доведеться всерйоз попрацювати Але ображені ви не будете ні грошима, ні захоплюючим заняттям. Особливо у виграші опиняться ті представники знака, які вже налагодили спільний бізнес із перевіреними партнерами. Не варто нічого кардинально змінювати у цій сфері – ви самостійні та твердо стоїте на своїх ногах.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Риби: гроші та фінанси

У 2022 році Риби не будуть відчувати фінансову скруту, Тигр про це подбає. Тож стабільність та надійність вам забезпечені. У когось можливе підвищення зарплати, але за це доведеться серйозно попрацювати, адже гроші не платять лише за гарні очі. До того ж Рибам не звикати грамотно планувати свій бюджет так що вам вистачить і на менш щедрі періоди життя.

Гороскоп на 2022 рік для знака Риби: любов і стосунки

Риби на рік Чорного Тигра можуть розслабитися і перебувати на хвилях блаженства, просто як у казці. Ваші стосунки – це ваш надійний тил і підтримка у горі та радості. А якщо ви у 2022 році сплануєте спільний відпочинок із коханою людиною – він буде просто незабутнім і сколихне колишні почуття з новою силою. Але в одиноких Риб змін поки що не відбувається.

Гороскоп на 2022 рік для знака Риби: здоров'я та харчування

У рік Тигра для організму Риб буде корисно практикувати загартовування . Починати краще в теплу пору року, поступово готуючи себе до холодів. Але не форсуйте події, тут важлива дозованість, як і в харчуванні. Спробувавши якусь дієту, не варто фанатично сидіти на ній півроку, інакше домагаючись стрункості та краси, ви заробите проблеми із травленням.

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Гороскоп на 2022 рік для знака Риби: відпочинок і подорожі

Рік Тигра готує для Риб чимало вражень та відчуттів, здебільшого – позитивних. Але у всьому калейдоскопі яскравих подій не забувайте давати організму якісний відпочинок, щоб у найнепередбачуваніший момент він вас не підвів. На відпустку 2022 року постарайтеся спланувати спільний відпочинок, наприклад, на морі – він буде незабутнім для вас двох .

Раніше ми розповідали, як задобрити Тигра, щоб Новий рік 2022 був вдалим і щасливим.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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