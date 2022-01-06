Лайфхакер
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані ⚽ Мілан - Рома: онлайн 🎄 Що змінилося з 1 січня 🍲 Готуємо на Різдво

Handmade сніжинки

Ворожимо на Різдво

Декор з мандарин

Колядки-антиковідки

Піст до Різдва

Календар подарунків
СЬОГОДНІ Лайфхакер Свята

Гороскоп на 7 січня для всіх знаків зодіаку

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
6 січня, 18:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Астрологічний прогноз на 7 січня для всіх знаків зодіаку
Гороскоп на сьогодні
Гороскоп на сьогодні / Фото: Колаж: Сьогодні

Астрологи дали прогноз на 7 січня 2022 року. Різдвяний день сприяє стану спокою, розважливості, усамітнення та роздумів про сенс життя.

Гороскоп на 7 січня для Овна

Овен (21 березня – 20 квітня)
Овен (21 березня – 20 квітня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Заплануйте собі відпочинок та спілкування із гарною компанією. Саме це допоможе вам відновити сили, яких стало бракувати після напруженого тижня та тривалих свят.

Гороскоп на 7 січня для Тельця

Телець (21 квітня – 21 травня)
Телець (21 квітня – 21 травня) / Фото: Сьогодні

Будьте уважні до своїх близьких, але не критикуйте їх – вони заслуговують на ніжнііш слова і почуття. Нехай кожен залишиться при своїй думці, а в сім'ї запанує мир та порозуміння.

Реклама

Гороскоп на 7 січня для Близнюків

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Близнюки (22 травня – 21 червня) / Фото: Сьогодні

Час подумати про сімейне життя. Якщо у вас є людина, якій ви так і не наважилися сказати про свої почуття, – зараз саме час. А в усталених стосунках настає повний штиль.

Гороскоп на 7 січня для Рака

Рак (22 червня – 22 липня)
Рак (22 червня – 22 липня) / Фото: Сьогодні

Реклама

Не треба упиратися і показувати свої принципи. Найкраще прислухатися до думки оточуючих, виявити лояльність, піти на компроміс. Так ви виграєте набагато більше, ніж думаєте, – загальне визнання.

Гороскоп на 7 січня для Лева

Лев (23 липня – 21 серпня)
Лев (23 липня – 21 серпня) / Фото: Сьогодні

Цей день добре підходить як для спокійного проведення часу, так і для активного відпочинку. Якщо погода дозволяє, можна вирушити на природу. Тільки не забувайте про техніку безпеки.

Гороскоп на 7 січня для Діви

Діва (22 серпня – 23 вересня)
Діва (22 серпня – 23 вересня) / Фото: Сьогодні

Налаштуйтеся на позитив. Ідея, що відвідала вас, має право на життя – навіть не сумнівайтеся у цьому. Якщо ви не готові втілювати її в життя, то хоча б зафіксуйте десь – вона скоро знадобиться.

Гороскоп на 7 січня для Терезів

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Терези (24 вересня – 23 жовтня) / Фото: Сьогодні

Цього дня на вас чекає успіх у багатьох сферах життя. Але не хапайтеся за всі справи водночас – найпріоритетнішим виявиться романтичне проведення часу та спілкування по душах із близькими.

Гороскоп на 7 січня для Скорпіона

Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада)
Скорпіон (24 жовтня – 23 листопада) / Фото: Сьогодні

Настав сприятливий день переговорів – ви легко можете налаштуватися на одну хвилю зі слухачем. Але до них доведеться ґрунтовно підготуватися. Вивчіть докладно всі нюанси та приступайте до діалогу.

Гороскоп на 7 січня для Стрільця

Стрілець (24 листопада – 22 грудня)
Стрілець (24 листопада – 22 грудня) / Фото: Сьогодні

Цей день пройде цікаво, насичено і легко. Незважаючи на велику кількість різних справ і завдань, які ви собі поставили, ви встигнете все заплановане і навіть зможете відпочити.

Гороскоп на 7 січня для Козорога

Козеріг (23 грудня – 20 січня)
Козеріг (23 грудня – 20 січня) / Фото: Сьогодні

Намагайтеся провести час із користю для всієї сім'ї, а не лише для себе. Іноді можна побути егоїстом, але не цього дня. Не хвилюйтеся: вам сподобається таке проведення часу.

Гороскоп на 7 січня для Водолія

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Водолій (21 січня – 19 лютого) / Фото: Сьогодні

Вдалий день для саморозвитку. Можете почитати цікаву літературу, переглянути пізнавальний фільм – інформація легко запам'ятовуватиметься. І можете нічого нікому не пояснювати.

Гороскоп на 7 січня для Риб

Риби (20 лютого – 20 березня)
Риби (20 лютого – 20 березня) / Фото: Сьогодні

Досить відкладати на потім те, з чим ви можете розібратися відразу ж. Не накопичуйте завдання та борги – вони мають властивість ставати схожими на сніговий ком. Не справляєтеся самі – покличте помічників.

Раніше ми публікували любовний гороскоп на 2022 рік для всіх знаків зодіаку.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Лайфхакер
Показати ще
Лайфхаки для життя
Більше новин
Реклама
Останні новини
Більше новин
Всі новини Life
Показати більше
Все про зірок
Більше новин
Привітання на усі випадки життя
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться
ASMR-проєкт
10 найкайфовіших звуків зими
Спіймати святковий вайб
#людина_цього_дня
6 січня. Жанна д’Арк. 610 років тому (1412) народилась легендарна Орлеанська діва, національна героїня Франції часів Столітньої війни з англійцями, спалена ворогами на вогнищі…
На зустріч із героєм!
Фінансовий гороскоп на 2022
Гороскоп про гроші для всіх знаків
Хто розбагатіє?
Місячний календар на тиждень
3 - 9 січня
Вплив на життя
Сприятливі та небезпечні дні у січні
Місячний календар
Що треба робити?

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Лайфхакер
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти