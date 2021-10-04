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Іменини у жовтні-2021: кого і коли вітати з днем ангела

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
4 жовтня, 14:20
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В середині осені частіше за інших святкуватимуть Івани та Олександри, а найбільше іменинників буде 21 жовтня.
З іменинами!
З іменинами! / Фото: Колаж: Сьогодні

Кого і в який день потрібно вітати з днем ангела у жовтні? У кого очікується чергове сімейне свято, крім дня народження?

Читайте докладний календар іменин на жовтень-2021 і надсилайте душевні, милі, добрі, приємні привітання з днем ангела рідним, друзям, коханим, близьким людям, а також знайомим, колегам, товаришам по службі, однокурсникам і однокласникам.

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З давніх-давен і до наших днів збереглася традиція давати людям імена по святках – церковному календарю шанування святих мучеників. До якого дня найближче дата народження дитини, ім'я того святого і вибирають.

Так людина отримує свого ангела-хранителя , який оберігає її протягом усього життя. Примітно, що день ангела у кожної людини може відзначатися кілька разів на рік на відміну від дня народження.

Календар іменин на кожен день жовтня-2021

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1 жовтня – Олексій, Аріадна, Аркадій, Борис, Веніамін, Володимир, Єфросинія, Іларіон, Іван, Ірина, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій, Софія.

2 жовтня – Олексій, Давид, Ігор, Костянтин, Марія, Микола, Ніл, Трохим, Федір.

3 жовтня – Олександр, Іларіон, Іван, Михайло, Олег, Тетяна, Федір.

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4 жовтня – Агнія, Олександр, Олексій, Андрій, Валентин, Василь, Володимир, Данило, Дмитро, Іван, Йосип, Кіндрат, Костянтин, Лаврентій, Нестор, Петро.

З іменинами
З іменинами / Фото: Pinterest

5 жовтня – Олександр, Веніамін, Іона, Ісаак, Кузьма, Макар, Мартін, Микола, Парасковія, Петро, Федір, Феофан.

6 жовтня – Іван на честь Іоанна Хрестителя, а також Андрій, Антон, Інокентій, Іраїда, Микола, Петро.

7 жовтня – Авраам, Андрій, Антон, Василь, Віталій, Владислав, Давид, Павло, Сергій, Спиридон, Степан, Фекла.

8 жовтня – Сергій на честь Сергія Радонезького, засновника Свято-Троїцького монастиря, а також Опанас, Герман, Євген, Єфросинія, Максим, Микола, Павло, Прохор, Роман, Феодосій.

9 жовтня – Іван в пам'ять апостола і євангеліста Іоанна Богослова, а також Олександр, Опанас, Володимир, Дмитро, Єфрем, Микола, Тихон.

10 жовтня – Килина, Аристарх, Веніамін, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Никон, Петро, Сава, Сергій, Федір.

11 жовтня – Олександр, Ганна, Валентин, Василь, В'ячеслав, Іларіон, Кирило, Марк, Марія, Никон, Тетяна, Харитон.

12 жовтня – Іван, Феофан.

13 жовтня – Олександр, Олександра, Олексій, Аполлінарія, Василь, В'ячеслав, Григорій, Леонід, Матвій, Михайло, Петро, Серафим, Семен.

З іменинами
З іменинами / Фото: Pinterest

14 жовтня – Олександр, Олексій, Віра, Георгій, Григорій, Іван, Марія, Михайло, Микола, Петро, Роман, Сава, Федір.

15 жовтня – Андрій, Ганна, Борис, Василь, Георгій, Давид, Дмитро, Іван, Касьян, Костянтин, Михайло, Петро, Степан, Федір, Яків.

16 жовтня – Денис, Іван, Павло, Петро, Рустик, Феодосія.

17 жовтня – Василь, Вероніка, Володимир, Гурій, Дмитро, Єрофій, Іона, Михайло, Микола, Павло, Петро, Степан, Тихон, Яків.

18 жовтня – Олександра, Олексій, Гавриїл, Григорій, Дем'ян, Денис, Євдоким, Іона, Інокентій, Кузьма, Макар, Матвій, Петро, Тихон, Пилип.

19 жовтня – Фома в честь апостола Фоми, а також Іван, Макар.

20 жовтня – Дем'ян, Іона, Йосип, Леонтій, Марк, Микола, Пелагея, Сергій, Юліан.

21 жовтня – Амвросій, Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Іона, Ісидор, Марія, Надія, Микола, Павло, Пахом, Пелагея, Петро, Серафим, Таїсія, Тетяна, Трифон.

З іменинами
З іменинами / Фото: Pinterest

22 жовтня – Авраам, Костянтин, Максим, Петро, Степан, Яків.

23 жовтня – Андрій, Антон, Юхим, Іларіон, Інокентій, Кирило, Кузьма, Павло, Сава, Сергій, Симон, Степан, Фома, Яків.

24 жовтня – Олександр, Амвросій, Анатолій, Антон, Зінаїда, Іларіон, Йосип, Ісак, Лев, Макар, Мойсей, Никон, Феофан, Пилип.

25 жовтня – Олександр, Денис, Іван, Кузьма, Лаврентій, Макар, Максиміліан, Мартін, Микола, Тарас, Феодосій, Федот.

26 жовтня – Антон, Веніамін, Злата, Інокентій, Карп, Микита, Микола, Трохим.

27 жовтня – Ігнатій, Кузьма, Максиміліан, Михайло, Назар, Микола, Парасковія, Петро, Святослав.

З іменинами
З іменинами / Фото: Pinterest

28 жовтня – Афанасій, Дмитро, Денис, Юхим, Іван, Семен.

29 жовтня – Олексій, Георгій, Євген, Іван, Леонтій, Терентій.

30 жовтня – Олександр, Анатолій, Андрій, Антон, Дем'ян, Йосип, Ісидор, Кузьма, Лазар, Леонтій

31 жовтня – Лука на честь євангеліста Луки, а також Андрій, Гаврило, Давид, Єфросинія, Єлизавета, Йосип, Злата, Микола, Сергій, Семен, Федір, Юліан.

Раніше ми публікували православний календар церковних свят і постів у жовтні-2021.

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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