Католицьке Різдво-2021: тематичні картинки і найкращі привітання

Сьогодні, 25 грудня, настало католицьке Різдво Христове – одна з найбільш значних подій для західних християн, які святкують появу на світ Ісуса Христа у вигляді людини.
Ми зібрали для вас гарні, добрі, душевні та радісні вітання з Різдвом католицьким у віршах та прозі, а також красиві картинки і яскраві листівки зі святом.
Добрі вітання з Різдвом Христовим у віршах
***
Далі по темі
Счастливого вам Рождества,
Любви, надежды и добра.
Пускай Господь вас сохранит
И благодатью озарит!
***
Загорается звезда,
И декабрь искрится:
В день святого Рождества
Чудо вдруг случится!
Ярче пусть горят огни
В праздник добрый, светлый,
Пусть исполнятся мечты –
Да поможет небо!
***
Тих и светел рождественский вечер,
Вот и первая в небе звезда.
В этом ярком божественном свете
Мир встречает канун Рождества!
Распахнутся святые объятья
Белоснежных и ангельских крыл
В честь того, кто пойдет на распятье,
А пока лишь пришел в этот мир!
И ликует народ православный,
Отмечая рожденье Христа,
В этот праздник святой, самый главный
Пусть Господь войдет в наши сердца!
***
Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет,
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!
Душевні вітання зі святом Різдва у прозі
***
У світле, добре та радісне свято Різдва Христового бажаю всім миру та щастя, благополуччя й затишку, душевної теплоти та гармонії, взаєморозуміння і підтримки в сім'ї. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.
***
Зі святом Різдва! Нехай серце буде зігріте любов'ю, душа – світлою вірою, а розум – мріями! Нехай життя тішить приємними зустрічами з друзями, а доля – великим успіхом! Нехай кожен день стане незабутньою подією, а кожне свято – казкою!
***
Вітаю з католицьким Різдвом! Бажаю, щоб у кожному будинку панували мир, порозуміння, спокій, гармонія і достаток. Нехай відбуваються дива та прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментами, щасливими посмішками і добротою людських сердець. Кохання, благополуччя та процвітання!
***
25 грудня всюди запалюють свічки та вогні. Настає світле Різдво – час чарівництва, чудес і здійснення мрії. У це чудове свято я бажаю тобі щастя, яскравих емоцій, цікавих співрозмовників та чудових відкриттів.
Раніше ми розповідали, які вихідні будуть на Новий рік 2022 в Україні.