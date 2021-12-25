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Католицьке Різдво-2021: тематичні картинки і найкращі привітання

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
25 грудня, 05:10
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Вітаємо всіх, хто святкує сьогодні Різдво Христове, зі світлим та радісним днем
З Різдвом Христовим: картинки та привітання
З Різдвом Христовим: картинки та привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 25 грудня, настало католицьке Різдво Христове одна з найбільш значних подій для західних християн, які святкують появу на світ Ісуса Христа у вигляді людини.

Ми зібрали для вас гарні, добрі, душевні та радісні вітання з Різдвом католицьким у віршах та прозі, а також красиві картинки і яскраві листівки зі святом.

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Добрі вітання з Різдвом Христовим у віршах

***

Счастливого вам Рождества,
Любви, надежды и добра.
Пускай Господь вас сохранит
И благодатью озарит!

Листівки і картинки на свято католицького Різдва
Листівки і картинки на свято католицького Різдва / Фото: bonnycards

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***

Загорается звезда,
И декабрь искрится:
В день святого Рождества
Чудо вдруг случится!

Ярче пусть горят огни
В праздник добрый, светлый,
Пусть исполнятся мечты –
Да поможет небо!

Вітання з Різдвом Христовим: яскраві картинки / Фото: pinterest
Вітання з Різдвом Христовим: яскраві картинки / Фото: pinterest

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***

Тих и светел рождественский вечер,
Вот и первая в небе звезда.
В этом ярком божественном свете
Мир встречает канун Рождества!

Распахнутся святые объятья
Белоснежных и ангельских крыл
В честь того, кто пойдет на распятье,
А пока лишь пришел в этот мир!

И ликует народ православный,
Отмечая рожденье Христа,
В этот праздник святой, самый главный
Пусть Господь войдет в наши сердца!

З Різдвом: вітальні листівки / Фото: pinterest
З Різдвом: вітальні листівки / Фото: pinterest

***

Вечно свято, вечно ново
Рождество для нас Христово.
Много лет из года в год
Праздник этот радость льет,
Славьте Бога, стар и мал,
Он Спасителя нам дал!

Зі світлим Різдвом Христовим: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest
Зі світлим Різдвом Христовим: добрі вітання та листівки / Фото: pinterest

Душевні вітання зі святом Різдва у прозі

***

У світле, добре та радісне свято Різдва Христового бажаю всім миру та щастя, благополуччя й затишку, душевної теплоти та гармонії, взаєморозуміння і підтримки в сім'ї. Нехай життя ваше буде мирним, спокійним, щасливим.

З католицьким Різдвом: картинки і привітання / Фото: pinterest
З католицьким Різдвом: картинки і привітання / Фото: pinterest

***

Зі святом Різдва! Нехай серце буде зігріте любов'ю, душа – світлою вірою, а розум – мріями! Нехай життя тішить приємними зустрічами з друзями, а доля – великим успіхом! Нехай кожен день стане незабутньою подією, а кожне свято – казкою!

Свято Різдва: вітальні картинки / Фото: pinterest
Свято Різдва: вітальні картинки / Фото: pinterest

***

Вітаю з католицьким Різдвом! Бажаю, щоб у кожному будинку панували мир, порозуміння, спокій, гармонія і достаток. Нехай відбуваються дива та прекрасні події, наповнюючи життя чудовими моментами, щасливими посмішками і добротою людських сердець. Кохання, благополуччя та процвітання!

Листівки і картинки на Різдво Христове / Фото: pinterest
Листівки і картинки на Різдво Христове / Фото: pinterest

***

25 грудня всюди запалюють свічки та вогні. Настає світле Різдво – час чарівництва, чудес і здійснення мрії. У це чудове свято я бажаю тобі щастя, яскравих емоцій, цікавих співрозмовників та чудових відкриттів.

Привітання з католицьким Різдвом: тематичні картинки / Фото: pinterest
Привітання з католицьким Різдвом: тематичні картинки / Фото: pinterest

Раніше ми розповідали, які вихідні будуть на Новий рік 2022 в Україні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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