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Сьогодні п'ятниця 13-те: особливості найстрашнішого дня

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
13 серпня, 10:39
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Навіть в офіційній медицині є термін, що позначає боязнь п'ятниці 13-го. Він називається складним словом – параскаведекатріафобія.
П'ятниця 13-те: чому всі так бояться цього дня
П'ятниця 13-те: чому всі так бояться цього дня / Фото: Unsplash

Цей день багатьох людей повергає в містичний трепет, навіть тих, хто не вважають себе надмірно забобонними. Чому ж таке поєднання числа і дня тижня здавна вважається найнеприємнішим часом, наповненим небезпеками, неприємностями, невдачами і страхами. Чим примітна п'ятниця, 13 серпня, і які забобони пов'язані з цим днем, дізнайтеся в нашій статті.

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П'ятниця 13-те: чому всі так бояться цього дня

П'ятниця 13
П'ятниця 13 / Фото: Pinterest

Ми так звикли до страхів, пов'язаних з цим містичним днем, що вже не замислюємося, звідки вони взялися. Проте існує не одна, а кілька версій, чому з цим вдень пов'язані різні неприємності.

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Страх перед п'ятницею 13-м далеко не новий. Найбільшу масовість він отримав на початку ХХ століття. Нумерологи, досліджуючи число 13, приписували йому магічну силу і негативні властивості. Про це свідчить теорія про гармонію чисел Піфагора, що наділяє число 13 страхами, песимізмом і невпевненістю в собі.

За іншою версією нещасливість числа 13 пояснювалася негативним ставленням до нього православ'я. У церкві число 13 вважається сатанинським. На Тайній Вечері з Ісусом Христом зрадник Юда виявився саме тринадцятою людиною. Також в християнстві сильне переконання, що Сатана був 13-м ангелом.

Таємна вечеря
Таємна вечеря

Страх перед п'ятницею 13-м збільшився ще й тим, що цього дня тижня був страчений Ісус Христос.

За народними повір'ями, в п'ятницю 13-го на шабаш злітаються 12 відьом, а останнім з'являється сам Сатана. Цим пояснюється назва "чортова дюжина".

Боязнь п'ятниці 13-го має і історичне коріння

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Якщо відволіктися від церковних канонів і народних прикмет, то чимало сумних історичних подій також говорять не на користь цього дня. Наприклад, розгром ордена тамплієрів у п'ятницю 13-го довго наводив жах на Європу.

У п'ятницю 13-го сталася аварія найбільшої шхуни "Томас У. Лоусон", названої на честь автора книги "П'ятниця, тринадцяте".

Шхуна Томас У. Лоусон
Шхуна Томас У. Лоусон / Фото: Pinterest

Такого ж нещасливого дня помер австрійський композитор Арнольд Шенберг, який до того ж страждав на трискайдекафобію.

Дивіться відео, що важливо знати про п'ятницю 13-те:

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Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

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