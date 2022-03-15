Молитва за Українську державу: повний текст

Як помолитися за мир та процвітання Української держави: слова православної молитви Господу

Молитва за Українську державу / Фото: kiev-foto.info, Колаж: Сьогодні

Жорстока кровопролитна війна об'єднує людей у прагненні перемоги. Одні беруть до рук зброю, щоб відстояти нашу країну, інші звертаються з молитвою до Бога про згуртування України, захист наших воїнів, припинення військових дій, настання миру, на розуміння ворога.

Для тих, кому потрібна духовна та молитовна підтримка, ми публікуємо молитву за Українську державу .

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Текст молитви за Українську державу

Господи Боже наш , Ти Бог Єдиний на небесах і на землі, Ти володієш усіма царствами й народами. В руках Твоїх міцність і сила, й ніхто опиратися Тобі не може. Ти сидиш на херувимах і Тебе безперестанно оспівують серафими, тож що може проти Тебе людина?

Приклони, Господи, вухо Твоє й почуй; споглянь очима Твоїми й побач злі наміри ворогів наших. Віримо, що Ти один Милостивий і Сильний , і можеш позбавити нас від рук їхніх.

Ти зберіг раба Твого Давида від руки сильного, вкотре показавши, що сила Твоя в немочі звершується , і прийняв журбу серця Езекії, подавши йому продовження років життя.

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Подай же мир і спокій боголюбивому народові нашому, й не віддай нам за гріхи наші. Бо пам’ятаємо слова Спасителя нашого, Єдинородного Сина Твого й Господа нашого Ісуса Христа: "Всі, хто взяв меч, від меча загинуть" .

Тож не на зброю нашу, а лише на Тебе надію покладаємо, силу Твою відаючи. Ти твориш чудеса, від Тебе перемога й поразка .

Даруй Україні нашій мир глибокий і непорушний , від війни та нашестя противників оберігаючи, й усе благе на користь душевну й тілесну подаючи. Бо Ти є Бог милості, Цар миру й Спаситель душ наших, і тобі славу возсилаємо, Отцю, і Сину, і Святому Духу, нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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Раніше ми публікували православний календар церковних свят та постів у березні-2022.