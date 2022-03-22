22 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Всесвітній день водних ресурсів, 40 святих – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 22 березня.

22 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 22 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 22 березня

Всесвітній день водних ресурсів або Всесвітній день води (World Water Day) - відзначається щорічно, починаючи з 1993 року, за ініціативою ООН з метою охорони навколишнього середовища, збереження ресурсів прісної води та водних ресурсів загалом, вирішення питань постачання людей питною водою.

Міжнародний день Балтійського моря – ще одне екологічне свято, присвячене захисту морського середовища цього величезного водного басейну, встановлене 1986 на засіданні Гельсінкської комісії.

Міжнародний день таксиста – професійне свято, організоване на честь появи в 1907 році на вулицях Лондона перших автомобілів, обладнаних лічильниками – таксиметрами, від назви яких походить слово "таксі".

Іменинники 22 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Олександра, Олексій, Опанас, Валерій, Дмитро, Іван, Іраклій, Кирило, Леонтій, Михайло, Наталія, Микола, Петро, Сергій, Тарас.

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Яке сьогодні церковне свято

22 березня в православній церкві шануються 40 мучеників, які в Севастійському озері страждали: Кіріона, Кандида, Домна, Ісихія, Іраклія, Смарагда, Євноїка, Уалента (Валента), Вивіана, Клавдія, Пріска, Феодула, Євтихія, Іоана, Ксанфія, Іліана, Сисинія, Ангія, Аетія, Флавія, Акакія, Єкдикія (Єкдита), Лісимаха, Олександра, Ілія, Горгонія, Феофіла, Дометіана, Гаїя, Леонтія, Афанасія, Кирила, Сакердона, Миколая, Уалерія (Валерія), Філоктимона, Северіана, Худіона, Мелітона і Аглаїя. Вшановується пам'ять мученика Урпасіана, святого Кесарія, брата святителя Григорія Богослова, праведного Тарасія.

Народне свято

У народі 22 березня відзначався день Сороки, який називався Сорок Сороків. Це був іще один день зустрічі весни. За народними спостереженнями, цього дня прилітали жайворонки – провісники весни. На честь них господині пекли 40 булочок у вигляді птахів, яких роздавали дітям зазивати весняних птахів. Також випічку кришили та розкидали по землі, щоб привернути птахів.

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Прикмети на 22 березня

на Сороки день із нічою міряється, зима закінчується, весна починається;

на Сороки з-за моря прилітали 40 різних птахів;

якщо день хороший, то тепло протримається ще 40 днів;

теплий вітер на Сороки – до дощового літа;

мороз на Сорок сороків – буде добрий урожай.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 22 березня

1633 – Галілео Галілей зрікся своїх наукових пошуків на тому самому місці, де Джордано Бруно засудили на смерть.

1895 – у Парижі відбулася перша в історії демонстрація фільму братів Люм'єр "Вихід робітників із фабрики".

1904 – у лондонській газеті "Іллюстрейтед Мірор" вперше у світі опубліковано кольорову фотографію.

1989 – пройшов випробувальний політ українського літака Ан-225 "Мрія".

Хто народився 22 березня

1842 – Микола Лисенко, український композитор, фольклорист, фундатор української національної композиторської школи.

1895 – Георгій Тасін, український радянський кінорежисер, сценарист.

1895 – Леонід Утьосов, співак, актор, керівник оркестру, перший народний артист СРСР із артистів естради.

1913 – Марія Капніст, радянська та українська актриса театру і кіно.

1943 – Джордж Бенсон, американський джазовий гітарист, співак, автор пісень.

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