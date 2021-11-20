Всесвітній день дитини-2021: історія і привітання

Сьогодні, 20 листопада, відзначається Всесвітній день дитини . Дорослі і діти, тата і мами, сини та доньки, дідусі та бабусі, онуки і племінники, приймайте найкращі привітання у своє свято!
Всесвітній день дитини: історія та значення
Цей день було запропоновано з ініціативи ООН ще в середині минулого сторіччя, а святкувати його почали з 1956 року . Тож у 2021 році Всесвітній день дитини відзначає свій 65-річний ювілей .
В офіційних документах ООН йдеться про святкування Всесвітнього дня дитини 20 листопада . Дата приурочена до ухвалення "Декларації прав дитини" у 1959 році, а також "Конвенції прав дитини" у 1989 році.
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Мета свята – покращення добробуту дітей , зміцнення роботи, що проводиться ООН на користь дітей світу.
Найкращі вітання зі Всесвітнім днем дитини у віршах
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Их дороже нет на свете,
Господом они хранимы,
Пусть здоровы будут дети,
Их обходят беды мимо!
И все взрослые, конечно,
Пусть детей оберегают,
И заботой бесконечной
Каждый день их согревают!
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Дети – это наше счастье,
И об этом знают все.
Пусть же будет жизнь прекрасной
У детей на всей Земле!
В этот праздник пожелаю
Море радостных минут.
Смех, улыбки и веселье
Рядышком пускай идут!
Дети – радость, дети – счастье.
Детства нет поры прекрасней!
Пусть же будет оно светлым,
Добрым, радостным, приветным.
Пусть у каждого ребенка –
И мальчишки, и девчонки –
Будет все: и дом, и кров,
Папа, мама и любовь!
Всесвітній день дитини: добрі побажання у прозі
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Тебе, моя кохана, весела, непосидюча дитина, вітаю зі святом! Бажаю тобі безтурботного дитинства, величезного здоров'я, добрих друзів, удачі, везіння та довше залишатися дитиною!
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Вітаю дітей і батьків із добрим святом – зі Всесвітнім днем дитини! Бажаю, щоб вам не було коли нудьгувати, і щоб завжди вдавалося все задумане! Нехай наші діти ростуть щасливими та романтичними, вірять у себе та прагнуть назустріч новим пригодам. Нехай кожен день буде яскравим, цікавим та незабутнім!
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Вітаю батьків і дітей із Всесвітнім днем дитини! Бажаю дорослим згадати себе маленькими і хоч ненадовго повернутись у дитинство, поринути у свято щастя, усмішок та радості. Нехай ваші сім'ї будуть міцними, дружними та люблячими. Нехай не замовкає дитячий сміх, народжуються надії і збуваються мрії!
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