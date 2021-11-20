Всесвітній день дитини-2021: історія і привітання

Вітаємо дітей та дорослих із Всесвітнім днем дитини

Всесвітній день дитини: прикольні картинки і привітання / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні, 20 листопада, відзначається Всесвітній день дитини . Дорослі і діти, тата і мами, сини та доньки, дідусі та бабусі, онуки і племінники, приймайте найкращі привітання у своє свято!

Всесвітній день дитини: історія та значення

Цей день було запропоновано з ініціативи ООН ще в середині минулого сторіччя, а святкувати його почали з 1956 року . Тож у 2021 році Всесвітній день дитини відзначає свій 65-річний ювілей .

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В офіційних документах ООН йдеться про святкування Всесвітнього дня дитини 20 листопада . Дата приурочена до ухвалення "Декларації прав дитини" у 1959 році, а також "Конвенції прав дитини" у 1989 році.

Мета свята – покращення добробуту дітей , зміцнення роботи, що проводиться ООН на користь дітей світу.

Найкращі вітання зі Всесвітнім днем дитини у віршах

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Их дороже нет на свете,

Господом они хранимы,

Пусть здоровы будут дети,

Их обходят беды мимо!



И все взрослые, конечно,

Пусть детей оберегают,

И заботой бесконечной

Каждый день их согревают!

Всесвітній день дитини: картинки і привітання / Фото: pinterest

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Дети – это наше счастье,

И об этом знают все.

Пусть же будет жизнь прекрасной

У детей на всей Земле!



В этот праздник пожелаю

Море радостных минут.

Смех, улыбки и веселье

Рядышком пускай идут!

Зі Всесвітнім днем дитини: прикольні листівки / Фото: pinterest

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Дети – радость, дети – счастье.

Детства нет поры прекрасней!

Пусть же будет оно светлым,

Добрым, радостным, приветным.



Пусть у каждого ребенка –

И мальчишки, и девчонки –

Будет все: и дом, и кров,

Папа, мама и любовь!

Зі Всесвітнім днем дитини: вітальні листівки / Фото: pinterest

Всесвітній день дитини: добрі побажання у прозі

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Тебе, моя кохана, весела, непосидюча дитина, вітаю зі святом! Бажаю тобі безтурботного дитинства, величезного здоров'я, добрих друзів, удачі, везіння та довше залишатися дитиною!

Вітання і картинки у Всесвітній день дитини / Фото: pinterest

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Вітаю дітей і батьків із добрим святом – зі Всесвітнім днем дитини! Бажаю, щоб вам не було коли нудьгувати, і щоб завжди вдавалося все задумане! Нехай наші діти ростуть щасливими та романтичними, вірять у себе та прагнуть назустріч новим пригодам. Нехай кожен день буде яскравим, цікавим та незабутнім!

Листівки і картинки зі Всесвітнім днем дитини / Фото: pinterest

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Вітаю батьків і дітей із Всесвітнім днем дитини! Бажаю дорослим згадати себе маленькими і хоч ненадовго повернутись у дитинство, поринути у свято щастя, усмішок та радості. Нехай ваші сім'ї будуть міцними, дружними та люблячими. Нехай не замовкає дитячий сміх, народжуються надії і збуваються мрії!

Яскраві привітання і картинки для дітей та дорослих / Фото: pinterest

Раніше ми публікували календар вихідних днів і свят у листопаді 2021 в Україні.