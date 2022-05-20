Як правильно витягнути скабку: перевірені поради

Чим раніше дістати скабку, тим у неї менше шансів завдати вам неприємностей та болю

Як витягнути скалку / Фото: Колаж: Сьогодні

Рубали дрова, пиляли гілки, займалися деревами на дачі – і самі не помітили, як загнали скабку .

Дерев'яна тріска – найчастіша причина такої неприємності, але скалка може бути і скляним уламком, і металевою стружкою, і шипом рослини. Загнати її дуже просто, а ось витягувати буває довго, болісно і стомлювально.

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Але й залишити не можна, тому що сторонній предмет у тілі викликає запалення та нагноєння. Як дістати скалку правильно читайте в нашій статті.

Як витягнути скабку пінцетом

Скалку можна витягти пінцетом / Фото: pinterest

Для цієї маніпуляції підійде косметичний пінцет. Потрібно продезінфікувати кінці пінцету спиртом чи антисептиком. Підчепіть пінцетом кінчик скалки, який видно з-під шкіри. При цьому намагайтеся не здавлювати тканину навколо скалки, щоб не увігнати її глибше. Акуратно і міцно потягніть скалку за кінчик. Важливо це робити під тим самим кутом, під яким вона увійшла до тіла . В іншому випадку скалка може зламатися, і дістати її буде складніше. Потім продезінфікуйте ранку.

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Як дістати скалку голкою

Якщо скалка глибоко, допоможе голка / Фото: pinterest

Якщо ви загнали скалку глибоко під шкіру так, що навіть кінчика не видно, її можна витягнути за допомогою голки. Для цього інструмент також обробіть спиртом або антисептиком. Акуратно та неглибоко введіть кінець голки в те місце, куди увійшла скалка . Відтягніть вістрям голки шкіру так, щоб відкрився край скалки, а потім розтягніть її так, щоб можна було витягти сторонній предмет. Кінцем голки підчепіть скалку і обережно виштовхуйте її назовні. Не забудьте продезінфікувати болюче місце.

Як витягти глибоку скалку розпарюванням

Розпарте ранку, і скалка вийде легше/ Фото: pinterest

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Якщо скалка сидить глибоко і надійно, а ваші дії не призводять ні до чого, крім болю, її витягування вимагатиме трохи більше часу. Розпарте шкіру , помістивши в гарячу воду із додаванням соку алое або завареної ромашки. Також добре працює сольовий розчин. Потримайте, як мінімум, 20-30 хвилин, щоб шкіра добре розм'якла. За цей час скалка підніметься ближче до поверхні шкіри, і її буде легше дістати голкою або навіть пінцетом. Після видалення скалки змастіть рану антисептиком і накладіть пластир або пов'язку.

Раніше ми ділилися перевіреними методами, як правильно та безпечно витягнути кліща. А також давали поради дачникам, як ефективно боротися з бур'янами.