Як зробити дріжджі в домашніх умовах: три найпростіші рецепти

Зараз, в умовах війни, коли у людей немає доступу до елементарних продуктів харчування, доводиться обходитися тим, що є в наявності. Багато хто самі печуть хліб та булочки . Для такого тіста одним із обов'язкових інгредієнтів є дріжджі.
Але що робити, якщо у вас вдома не виявилося дріжджів і купити не виходить? Цей вид розпушувача тіста можна за необхідності замінити. Розповідаємо, як зробити дріжджі самим у домашніх умовах.
Чим замінити дріжджі: лайфхаки
- Лайфхак 1. Картопляні дріжджі
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З сирої картоплі роблять просту закваску, яка може замінити дріжджі.
Інгредієнти:
- 2 шт. картоплі;
- 1 склянка води;
- 1 ст. ложка борошна.
Як приготувати картопляні дріжджі?
Картоплю почистіть від шкірки і потріть на тертці. Влийте воду, перемішайте і залиште на добу в теплі, щоб маса почала бродити. Всипте борошно, перемішайте і дайте настоятися ще 10 годин. Далі цю закваску можна використовувати для приготування несолодкої випічки : пирогів, пиріжків, хліба.
- Лайфхак 2. Закваска на воді
Можна зробити найпростіший замінник дріжджів із борошна та води .
Інгредієнти:
- борошно;
- вода.
Як приготувати закваску
У довільну кількість води, помішуючи, всипте невеликими порціями борошно до консистенції рідкого тіста. Поставте закваску в тепле місце приблизно на добу . За цей час тісто починає бродити. Додайте ще трохи борошна та залиште ще на 12 годин. Після цього закваска готова до використання.
- Лайфхак 3. Закваска на тісті
Для приготування хліба, якщо цей процес вже налагоджений, можна використовувати залишок дріжджового тіста від попередньої випічки. Для цього господині спеціально залишають частину готового тіста, яке зберігають у морозилці, а перед початком готування його розморожують і додають до нового тіста. Його добре вимішують з іншими інгредієнтами. А потім знову залишають шматочок тіста для подальшого використання.
Раніше ми розповідали, як готувати смачну альтернативу хліба – дріжджові коржики лангош.