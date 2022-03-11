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Як зробити дріжджі в домашніх умовах: три найпростіші рецепти

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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11 березня, 10:20
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Розпушувач для випічки можна замінити іншими продуктами
Як зробити дріжджі в домашніх умовах
Як зробити дріжджі в домашніх умовах / Фото: Unsplash, Колаж: Сьогодні

Зараз, в умовах війни, коли у людей немає доступу до елементарних продуктів харчування, доводиться обходитися тим, що є в наявності. Багато хто самі печуть хліб та булочки . Для такого тіста одним із обов'язкових інгредієнтів є дріжджі.

Але що робити, якщо у вас вдома не виявилося дріжджів і купити не виходить? Цей вид розпушувача тіста можна за необхідності замінити. Розповідаємо, як зробити дріжджі самим у домашніх умовах.

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Чим замінити дріжджі: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Картопляні дріжджі

Як зробити дріжджі в домашніх умовах / Фото: pinterest
Як зробити дріжджі в домашніх умовах / Фото: pinterest

З сирої картоплі роблять просту закваску, яка може замінити дріжджі.

Інгредієнти:

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  1. 2 шт. картоплі;
  2. 1 склянка води;
  3. 1 ст. ложка борошна.

Як приготувати картопляні дріжджі?

Картоплю почистіть від шкірки і потріть на тертці. Влийте воду, перемішайте і залиште на добу в теплі, щоб маса почала бродити. Всипте борошно, перемішайте і дайте настоятися ще 10 годин. Далі цю закваску можна використовувати для приготування несолодкої випічки : пирогів, пиріжків, хліба.

  • Лайфхак 2. Закваска на воді

Як зробити дріжджі в домашніх умовах / Фото: pinterest
Як зробити дріжджі в домашніх умовах / Фото: pinterest

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Можна зробити найпростіший замінник дріжджів із борошна та води .

Інгредієнти:

  1. борошно;
  2. вода.

Як приготувати закваску

У довільну кількість води, помішуючи, всипте невеликими порціями борошно до консистенції рідкого тіста. Поставте закваску в тепле місце приблизно на добу . За цей час тісто починає бродити. Додайте ще трохи борошна та залиште ще на 12 годин. Після цього закваска готова до використання.

  • Лайфхак 3. Закваска на тісті

Як зробити дріжджі в домашніх умовах / Фото: unsplash
Як зробити дріжджі в домашніх умовах / Фото: unsplash

Для приготування хліба, якщо цей процес вже налагоджений, можна використовувати залишок дріжджового тіста від попередньої випічки. Для цього господині спеціально залишають частину готового тіста, яке зберігають у морозилці, а перед початком готування його розморожують і додають до нового тіста. Його добре вимішують з іншими інгредієнтами. А потім знову залишають шматочок тіста для подальшого використання.

Раніше ми розповідали, як готувати смачну альтернативу хліба – дріжджові коржики лангош.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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