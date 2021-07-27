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Як доглядати за домашньою орхідеєю: лайфхаки садівникам

Ольга Козачок Ольга Козачок Редакторка
27 липня, 18:24
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Мало просто купити і принести додому красиву квітку. Щоб вона вижила і згодом знову зацвіла, доведеться з нею повозитися.
Як доглядати за орхідеєю
Як доглядати за орхідеєю / Фото: Сьогодні

Орхідея – рослина екзотична, ефектна, гарна, але при цьому досить вимоглива до себе. Якщо ви вирішили прикрасити свій будинок цими витонченими квітами, вам доведеться попрацювати, тому що орхідея любить турботу й увагу . В іншому випадку – зачахне, зів'яне і пропаде.

Якщо ви поки ще в роздумах, як провести відпустку і літо в цілому, шукайте ідеї в нашому календарі лайфхаків.

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Як правильно доглядати за орхідеєю: лайфхаки

  • Лайфхак 1. Горщик

Як доглядати за орхідеєю
Як доглядати за орхідеєю / Фото: Pinterest

Для вирощування орхідеї вам знадобляться горщики і коробки, на стінках яких можна зробити отвори . В горщику має бути дренаж, керамзит і соснова кора. При цьому він повинен займати від однієї третини до половини висоти горщика, щоб був доступ повітря. А вже наступний шар – грунт.

  • Лайфхак 2. Полив

Як доглядати за орхідеєю
Як доглядати за орхідеєю / Фото: Pinterest

Про те, що орхідею час полити, свідчить підсохлий грунт і побіліле коріння квітки . Для рослини оптимальна чиста фільтрована або дистильована вода. Зазвичай горщик з орхідеєю ставиться у більшу за розміром ємність, у кору рясно наливається вода, надлишки якої потрапляють у більший горщик так, щоб він був наповнений на 2/3. Квітка залишають напитися на 1 годину .

  • Лайфхак 3. Підживлення

Як доглядати за орхідеєю
Як доглядати за орхідеєю / Фото: Pinterest

Не забувайте періодично підгодовувати рослину добривами, бажано не рідше одного разу на місяць. Для цього 1 г добрива змішують з 1 літром води. Також орхідеї люблять підгодівлю з бананової шкірки.

  • Лайфхак 4. Температура

Як доглядати за орхідеєю
Як доглядати за орхідеєю / Фото: Pinterest

Орхідеї не люблять ні спеки, ні холоду. Найкраща для рослини денна температура 20-24 градуси, нічна 15-18 градусів тепла . А ще вони дуже бояться сильних перепадів температури. Важливо, щоб різниця температури вдень і вночі не перевищувала 4 градуси. При занадто високій температурі вони можуть припинити цвісти і почати жовтіти.

  • Лайфхак 5. Освітлення

Велика кількість світла – важлива необхідність для росту орхідеї. При цьому квітка не любить прямого сонячного світла . Влітку для орхідеї переважно вибирати вікна на схід і південний схід. А ось взимку – на захід або південний захід.

  • Лайфхак 6. Пересадка

Як доглядати за орхідеєю
Як доглядати за орхідеєю / Фото: Pinterest

Без необхідності орхідеї пересаджувати не слід. Навіть при найобережнішому поводженні важко не пошкодити коріння. Достатньо просто міняти субстрат для квітки один раз на 2-3 року, тому що через полив він може втратити повітропроникність. А ось пересаджувати квітку потрібно тільки, коли коріння переповнюють горщик . Найбільш слушний для цього період – коли орхідея починає активно рости. Але не варто пересаджувати рослини, які готуються до цвітіння.

Дивіться відео, як провести круту річну фотосесію:

Раніше ми розповідали, як садити рослини за знаками зодіаку: астрологічні лайфхаки.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редакторка

Має 10-річний досвід роботи в ЗМІ. Співпрацювала з інтернет-виданнями Kanalukraina.tv, Tochka.net, Bigmir.net. Автор статей на тему народних традицій, звичаїв, свят, а також рецептів домашньої кухні і лайфхаків.

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