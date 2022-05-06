Як вирощувати гриби: поради для початківців

Любителі грибів можуть вирощувати та збирати їх вдома, а не в лісі.

Як виростити гриби в домашніх умовах / Фото: Pixabay, Pinterest, Колаж: Сьогодні

Одні грибники вирушають на тихе полювання у ліс. Інші ж, доклавши невеликих зусиль, можуть збирати врожай, не виходячи з дому . Ми розповімо вам, як можна виростити улюблені багатьма печериці в домашніх умовах.

Головне у цій справі – дотримання певних правил. Тим більше, що у природі печериці пристосовуються до будь-яких умов – від лісів до степової місцевості.

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Де вирощувати гриби

Як виростити гриби / Фото: freepik.com

У домашніх умовах виростити гриби можна на грядці, у підвалі, у теплиці, сараї або на балконі. Оптимальна площа для грибниці – близько 3 м кв . Місце має бути з гарною циркуляцією повітря, можливістю контролю температури та вологості без різких перепадів.

Вибір міцелію

Міцелій або грибницю купуйте у перевірених виробників, щоб вона була здоровою та якісною. Грибниці можуть бути:

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зернова – продається в поліетиленових пакетах і може зберігатись до 6 місяців при температурі 0-4°C;

– продається в поліетиленових пакетах і може зберігатись до 6 місяців при температурі 0-4°C; компостна – буває у скляних банках, менш урожайна, але й менш чутлива до перепадів температури та вологості, зберігається майже рік.

Приготування субстрату

Гриби можна виростити у приміщенні / Фото: pinterest

Для домашнього вирощування оптимальний субстрат – це компост на основі соломи та гною із кислотністю 7,3-7,5 рН. Для його приготування знадобиться:

100 кг соломи,

50 кг гною,

2 кг сечовини,

2 кг суперфосфату,

8 кг гіпсу,

5 кг крейди.

Спочатку солому замочують у воді на 2-3 дні, а потім викладають пошарово з гноєм із додаванням сечовини та суперфосфату. Висота шарів соломи та гною в результаті має бути не менше ніж 3-4 кожний по 30-35 см.

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Слід часто поливати суміш, щоб вона весь час була вологою. За тиждень проводять перебивку субстрату , тобто вилами перемішують шари. Її повторюють 4-5 разів через 3-4 дні. А під час передостанньої перебивки додають гіпс та крейду.

Готовий субстрат набуває рівномірного коричневого кольору, пружинистої, м'якої, пухкої консистенції, йде запах аміаку.

Як посадити гриби

Субстрат для грибів / Фото: pinterest

Субстрат поміщають у дерев'яні ящики , мішки або ями глибиною півметра, застелені поліетиленом (при вирощуванні на городі), трохи ущільнюючи. Через 2-3 дні температура всередині компосту має знизитися до 23-25°C, і можна висаджувати міцелій.

Зернову грибницю розкидають по субстрату із розрахунку 500 г на 1 м кв. Потім закривають тонким шаром компосту.

розкидають по субстрату із розрахунку 500 г на 1 м кв. Потім закривають тонким шаром компосту. Компостну грибницю поміщають у лунках на глибині 4-5 см у шаховому порядку на відстані 20 см одну від одної та прикривають субстратом.

Після посадки міцелію вологість у приміщенні має становити 75-90% за температури не нижче 25-27°C, щоб компост не пересихав. За 1-2 тижні на поверхні субстрату з'являться білі грибні нитки , які потрібно засипати вологою сумішшю з торфу, вапняку та землі (у пропорції 5:1:4) та почекати ще 3-5 днів. Потім температуру у приміщенні знижують до 12-17°C.

Перші гриби ростуть групами / Фото: pinterest

Перші гриби з'являються через 2-3 місяці після закладання грибниці. Спочатку вони ростуть групами по 5-20 штук, потім грибниця пошириться по субстрату більш рівномірно.

Знімають урожай, поки нижня частина шляпки ще вкрита білою плівкою. Кожен гриб акуратно викручують , а ямку присипають покривною сумішшю.

Гриби ростуть протягом 1-2 тижнів , а можна зібрати до 6-7 хвиль врожаю.

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