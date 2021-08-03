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3 лайфхака, чтобы избавиться от отеков под глазами

Анна Ковпак Анна Ковпак Редактор
3 августа, 17:50
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Патчи, чайные пакетики и даже мазь от геморроя – такие бьюти советы можно найти в интернете, но действенны ли они? Врач-косметолог Елена Зубач рассказала, что утренние процедуры способны помочь избавиться отеков и синяков под глазами
Как избавиться от отеков под глазами
Как избавиться от отеков под глазами / Фото: Pexels

"Ранок з Україною" на телеканале "Украина" провел собственное бьюти-расследование. Журналисты утренней программы испытали на себе кучу лайфхаков от отеков, которые нашли на просторах интернета. Однако, ни замороженные ложки, ни мазь от геморроя, ни даже чайные пакетики – видимого результата не дали.

Врач-косметолог Елена Зубач поясняет это так:

Фактически все эти действия направлены на то, чтобы сделать спазм сосудов. Однако его действие достаточно кратковременное.

3 лайфхака, чтобы избавиться от отеков под глазами

Снять видимую усталость помогут патчи
Снять видимую усталость помогут патчи / Фото: Depositphotos

Поэтому специалист советует заменить эксперименты методами, которые точно помогут эффективно и быстро избавиться от синяков и отека на лице.

  • Первый и самый популярный из них – патчи

Косметолог говорит, что важно хранить их в холодильнике, для того чтобы они слегка спазмировали сосуды:

Всегда обращайте внимание на их состав. Чтобы в составе были кофеин и гиалуроновая кислота. Тогда эти патчи будут работать.

Эффект будет заметно уже через 15-20 минут.

  • Второй способ от косметолога – лед

Холод помогает сузить сосуды и тонизировать кожу, поясняет Елена Зубач:

Очень важно при работе со льдом не останавливаться. Нужно все время двигать его по лицу – от центра к периферии

  • Третий способ – лимфодренажный массаж

Врач-косметолог шокирует – всего 1-2 минуты такого массажа каждое утро – и о мешках под глазами можно забыть:

Первое упражнение называется "помпаж". Надо нажимать пальчиками, двигая их вокруг глаз – 10 раз. Второе упражнение – "восьмерка". Указательным пальцем делать восьмерку, центром которой будет переносица. Хорошо если эту зону вы смажете каким-то кремом для глаз, чтобы скольжение было лучшее. И снова сделать 10 нажатий пальчиками.

Журналисты "Ранку з Україною" подтвердили эффективность процедур. Но главное в этом деле – регулярность.

Избавиться морщин и отеков поможет тейпування и радиочастотный пилинг – смотрите видео:

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Анна Ковпак
Анна Ковпак Редактор

Имеет 5-летний опыт работы в написании текстов lifestyle-тематики. Сейчас сосредоточила свое внимание на психологии и здоровом образе жизни. Сотрудничала с интернет-изданиями "Подробности", "Вести". Любитель книг, красивых платьев и красной помады.

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