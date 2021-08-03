"Ранок з Україною" на телеканале "Украина" провел собственное бьюти-расследование. Журналисты утренней программы испытали на себе кучу лайфхаков от отеков, которые нашли на просторах интернета. Однако, ни замороженные ложки, ни мазь от геморроя, ни даже чайные пакетики – видимого результата не дали.
Врач-косметолог Елена Зубач поясняет это так:
Фактически все эти действия направлены на то, чтобы сделать спазм сосудов. Однако его действие достаточно кратковременное.
3 лайфхака, чтобы избавиться от отеков под глазами
Поэтому специалист советует заменить эксперименты методами, которые точно помогут эффективно и быстро избавиться от синяков и отека на лице.
- Первый и самый популярный из них – патчи
Косметолог говорит, что важно хранить их в холодильнике, для того чтобы они слегка спазмировали сосуды:
Всегда обращайте внимание на их состав. Чтобы в составе были кофеин и гиалуроновая кислота. Тогда эти патчи будут работать.
Эффект будет заметно уже через 15-20 минут.
- Второй способ от косметолога – лед
Холод помогает сузить сосуды и тонизировать кожу, поясняет Елена Зубач:
Очень важно при работе со льдом не останавливаться. Нужно все время двигать его по лицу – от центра к периферии
- Третий способ – лимфодренажный массаж
Врач-косметолог шокирует – всего 1-2 минуты такого массажа каждое утро – и о мешках под глазами можно забыть:
Первое упражнение называется "помпаж". Надо нажимать пальчиками, двигая их вокруг глаз – 10 раз. Второе упражнение – "восьмерка". Указательным пальцем делать восьмерку, центром которой будет переносица. Хорошо если эту зону вы смажете каким-то кремом для глаз, чтобы скольжение было лучшее. И снова сделать 10 нажатий пальчиками.
Журналисты "Ранку з Україною" подтвердили эффективность процедур. Но главное в этом деле – регулярность.
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