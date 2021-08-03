"Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" провів власне б'юті-розслідування. Журналісти ранкової програми спробували на собі купу лайфхаків від набряків, які знайшли на просторах інтернету. Однак, ні заморожені ложки, ні мазь від геморою, ні навіть чайні пакетики – видимого результату не дали.
Лікар-косметолог Олена Зубач пояснює це так:
Фактично всі ці дії спрямовані на те, щоб зробити спазм судин. Однак його дія досить короткочасне.
3 лайфхака, щоб позбутися набряків під очима
Тому фахівець радить замінити експерименти методами, які точно допоможуть ефективно і швидко позбутися синців і набряку на обличчі.
- Перший і найпопулярніший з них – патчі
Косметолог говорить, що важливо зберігати їх в холодильнику, для того щоб вони злегка спазмували судини:
Завжди звертайте увагу на їх склад. Щоб в складі були кофеїн і гіалуронова кислота. Тоді ці патчі будуть працювати.
Ефект буде помітно вже через 15-20 хвилин.
- Другий спосіб від косметолога – лід
Холод допомагає звузити судини і тонізувати шкіру, пояснює Олена Зубач:
Дуже важливо при роботі з льодом не зупинятися. Потрібно весь час рухати його по обличчю – від центру до периферії
- Третій спосіб – лімфодренажний масаж
Лікар-косметолог шокує – всього 1-2 хвилини такого масажу щоранку – і про мішки під очима можна забути:
Перша вправа називається "помпаж". Треба натискати пальчиками, рухаючи їх навколо очей – 10 разів. Друга вправа – "вісімка". Вказівним пальцем робити вісімку, центром якої буде перенісся. Добре якщо цю зону ви змажете якимось кремом для очей, щоб ковзання було краще. І знову зробити 10 натискань пальчиками.
Журналісти "Ранку з Україною" підтвердили ефективність процедур. Але головне в цій справі – регулярність.
Позбутися зморшок і набряків допоможе тейпування і радіочастотний пілінг – дивіться відео:
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