Патчі, чайні пакетики і навіть мазь від геморою – такі б'юті поради можна знайти в інтернеті, але чи дієві вони? Лікар-косметолог Олена Зубач розповіла, що ранкові процедури здатні допомогти позбутися набряків і синців під очима

Як позбутися від набряків під очима / Фото: Pexels

"Ранок з Україною" на телеканалі "Україна" провів власне б'юті-розслідування. Журналісти ранкової програми спробували на собі купу лайфхаків від набряків, які знайшли на просторах інтернету. Однак, ні заморожені ложки, ні мазь від геморою, ні навіть чайні пакетики – видимого результату не дали.

Лікар-косметолог Олена Зубач пояснює це так:

Фактично всі ці дії спрямовані на те, щоб зробити спазм судин. Однак його дія досить короткочасне.

3 лайфхака, щоб позбутися набряків під очима

/ Фото: Depositphotos

Тому фахівець радить замінити експерименти методами, які точно допоможуть ефективно і швидко позбутися синців і набряку на обличчі.

Перший і найпопулярніший з них – патчі

Косметолог говорить, що важливо зберігати їх в холодильнику, для того щоб вони злегка спазмували судини:

Завжди звертайте увагу на їх склад. Щоб в складі були кофеїн і гіалуронова кислота. Тоді ці патчі будуть працювати.

Ефект буде помітно вже через 15-20 хвилин.

Другий спосіб від косметолога – лід

Холод допомагає звузити судини і тонізувати шкіру, пояснює Олена Зубач:

Дуже важливо при роботі з льодом не зупинятися. Потрібно весь час рухати його по обличчю – від центру до периферії

Третій спосіб – лімфодренажний масаж

Лікар-косметолог шокує – всього 1-2 хвилини такого масажу щоранку – і про мішки під очима можна забути:

Перша вправа називається "помпаж". Треба натискати пальчиками, рухаючи їх навколо очей – 10 разів. Друга вправа – "вісімка". Вказівним пальцем робити вісімку, центром якої буде перенісся. Добре якщо цю зону ви змажете якимось кремом для очей, щоб ковзання було краще. І знову зробити 10 натискань пальчиками.

Журналісти "Ранку з Україною" підтвердили ефективність процедур. Але головне в цій справі – регулярність.

Позбутися зморшок і набряків допоможе тейпування і радіочастотний пілінг – дивіться відео:

Раніше ми ділилися з вами жіночими хитрощами, як приховати відросло коріння волосся.