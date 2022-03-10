10 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

День чествования памяти Тараса Шевченко – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 марта.

10 марта: какой сегодня день / Фото: Pixabay

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 10 марта

День поминовения Тараса Шевченко – почитается в Украине в день смерти Кобзаря, национального героя и символа Украины в 1861 году.

– почитается в Украине в день смерти Кобзаря, национального героя и символа Украины в 1861 году. День Государственного гимна Украины – отмечается в честь исполнения песни "Ще не вмерла Україна" в 1865 году в Польском Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко.

– отмечается в честь исполнения песни "Ще не вмерла Україна" в 1865 году в Польском Перемышле, на концерте памяти Тараса Шевченко. Всемирный день почки (World Kidney Day) – проводится с 2006 года во второй четверг марта с целью распространения информации о важности этого органа, привлечения внимания к проблеме роста количества людей с заболеваниями почек.

Именинники 10 марта

День ангела сегодня отмечают: Александр, Антон, Евгений, Николай, Тарас, Федор.

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Какой сегодня церковный праздник

10 марта в православной церкви чтится память святителя Тарасия, архиепископа Константинопольского.

Народный праздник

В народе 10 марта почитался Тарас Бессонный. Считалось, что святой Тарасий способен избавить людей от лихорадки, а потому ему молились о здоровье. В этот день было опасно рано ложиться спать, потому что тогда болезнь вгонит человека в сон, а затем войдет в его тело. Отсюда и название дня – Бессонный.

Приметы на 10 марта

в день Тарасия категорически нельзя спать до захода солнца;

нельзя смотреть в дом с улицы через окно, потому что так в дом войдет болезнь;

плохая примета, если дверь сорвется с петель;

Интересные и важные события в Украине и мире 10 марта

1801 – в Британии началась первая перепись населения.

1862 – в Америке впервые были выпущены бумажные деньги.

1878 – в Женеве вышло карманное издание "Кобзаря" Тараса Шевченко.

1943 – стартовали работы по созданию ядерного оружия в СССР.

Кто родился 10 марта

1787 – Устим Кармалюк, украинский национальный герой, предводитель движения крестьян на Подолье.

1940 – Чак Норрис, американский киноактер, мастер боевых искусств.

1953 – Тарас Петриненко, украинский музыкант, певец, композитор, поэт.

1958 – Шэрон Стоун, американская модель, киноактриса.

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