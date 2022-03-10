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10 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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10 березня, 07:25
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День вшанування пам'яті Тараса Шевченка – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 березня.
10 березня: який сьогодні день
10 березня: який сьогодні день / Фото: Pixabay

Яке народне і православне свято в українців 10 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 10 березня

  • День поминання Тараса Шевченка – шанується в Україні у день смерті Кобзаря, національного героя та символу України у 1861 році.
  • День Державного гімну України – відзначається на честь виконання пісні "Ще не вмерла Україна" у 1865 році в Польському Перемишлі, на концерті пам'яті Тараса Шевченка.
  • Всесвітній день нирки (World Kidney Day) – проводиться з 2006 року у другий четвер березня з метою поширення інформації про важливість цього органу, привернення уваги до проблеми зростання кількості людей із захворюваннями нирок.

Іменинники 10 березня

День ангела сьогодні відзначають: Олександр, Антон, Євген, Микола, Тарас, Федір.

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Яке сьогодні церковне свято

10 березня у православній церкві вшановується пам'ять святителя Тарасія, архієпископа Константинопольського.

Народне свято

У народі 10 березня шанувався Тарас Безсонний. Вважалося, що святий Тарасій здатний позбавити людей лихоманки, а тому йому молилися про здоров'я. У цей день було небезпечно рано лягати спати, бо тоді хвороба вжене людину в сон, а потім увійде до її тіла. Звідси і назва дня – Безсонний.

Прикмети на 10 березня

  • у день Тарасія категорично не можна спати до заходу сонця;
  • не можна дивитися в будинок із вулиці через вікно, бо так у дім увійде хвороба;
  • погана прикмета, якщо двері зірвуться з петель;

Цікаві та важливі події в Україні та світі 10 березня

  • 1801 – у Британії розпочався перший перепис населення.
  • 1862 – в Америці вперше було випущено паперові гроші.
  • 1878 – у Женеві вийшло кишенькове видання "Кобзаря" Тараса Шевченка.
  • 1943 – стартували роботи зі створення ядерної зброї у СРСР.

Хто народився 10 березня

  • 1787 – Устим Кармалюк, український національний герой, ватажок руху селян на Поділлі.
  • 1940 – Чак Норріс, американський кіноактор, майстер бойових мистецтв.
  • 1953 – Тарас Петриненко, український музикант, співак, композитор, поет.
  • 1958 – Шерон Стоун, американська модель, кіноактриса.

Раніше ми публікували місячний календар на березень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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