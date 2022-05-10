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10 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

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10 мая, 07:05
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Всемирный день кактуса – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 10 мая.
10 мая: какой сегодня праздник
10 мая: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 10 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 10 мая

  • Всемирный день борьбы с системной красной волчанкой (СКВ) – проводится с целью привлечь внимание людей к этому опасному аутоиммунному заболеванию.
  • Всемирный день кактуса – неофициальный экологический праздник, посвященный этому выносливому пустынному колючему растению, ежегодно отмечается 10 мая.

Именинники 10 мая

День ангела сегодня отмечают: Анастасия, Иван, Николай, Павел, Петр, Семен, Сергей, Степан.

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Какой сегодня церковный праздник

Симеон, сродник Господен
Симеон, сродник Господен / Фото: Pinterest

10 мая в православной церкви чтится память апостола и священномученика Симеона, родственника Господня, преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, епископа Владимиро-Волынского, праведного Евлогия, странноприимника.

Народный праздник

В народе 10 мая отмечался день Семена Ранопашца. Как видно из названия, в это время начинались ранние работы по вспашке полей.

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Приметы на 10 мая

  • тепло на Семена– к хорошему урожаю;
  • облачное небо – к ненастной погоде;
  • дожди на Ранопашца – к хорошему урожаю ржи;

Интересные и важные события в Украине и мире 10 мая

  • 1811 – в Англии впервые введены бумажные деньги.
  • 1925 – в Киеве открыт мост им. Евгении Бош, возведенный по проекту Евгения Патона.
  • 1993 – на вершину горы Эверест одновременно поднялось 40 человек из девяти экспедиций, что стало рекордом.

Кто родился 10 мая

  • 1850 – Томас Липтон, ирландский предприниматель, чайный магнат.
  • 1934 – Леонид Бакштаев, украинский актер.
  • 1961 – Иван Малкович, украинский поэт, издатель, владелец и директор издательства "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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