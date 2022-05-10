10 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Яке народне і православне свято в українців 10 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.
Який сьогодні день, 10 травня
- Всесвітній день боротьби із системним червоним вовчаком (СЧВ) – проводиться з метою привернути увагу людей до цього небезпечного аутоімунного захворювання.
- Всесвітній день кактусу – неофіційне екологічне свято, присвячене цій витривалій пустельній колючій рослині, щорічно відзначається 10 травня.
Іменинники 10 травня
День ангела сьогодні відзначають: Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.
Яке сьогодні церковне свято
10 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостола та священномученика Симеона, родича Господнього, преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського, єпископа Володимиро-Волинського, праведного Євлогія, странноприїмця.
Народне свято
У народі 10 травня відзначався день Семена Ранопашця. Як видно з назви, в цей час розпочиналися ранні роботи – оранка полів.
Прикмети на 10 травня
- тепло на Семена – до гарного врожаю;
- хмарне небо – до негоди;
- дощі на Ранопашця – до хорошого врожаю жита;
Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 травня
- 1811 – в Англії вперше запроваджено паперові гроші.
- 1925 – у Києві відкрито міст ім. Євгенії Бош, зведений за проектом Євгена Патона.
- 1993 – на вершину гори Еверест одночасно піднялося 40 осіб із дев'яти експедицій, що стало рекордом.
Хто народився 10 травня
- 1850 – Томас Ліптон, ірландський підприємець, чайний магнат.
- 1934 – Леонід Бакштаєв, український актор.
- 1961 – Іван Малкович, український поет, видавець, власник та директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".
Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.