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10 травня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

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10 травня, 07:05
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Всесвітній день кактусу – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 10 травня.
10 травня: яке сьогодні свято
10 травня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 10 травня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 10 травня

  • Всесвітній день боротьби із системним червоним вовчаком (СЧВ) – проводиться з метою привернути увагу людей до цього небезпечного аутоімунного захворювання.
  • Всесвітній день кактусу – неофіційне екологічне свято, присвячене цій витривалій пустельній колючій рослині, щорічно відзначається 10 травня.

Іменинники 10 травня

День ангела сьогодні відзначають: Анастасія, Іван, Микола, Павло, Петро, Семен, Сергій, Степан.

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Яке сьогодні церковне свято

Симеон, сродник Господній
Симеон, сродник Господній / Фото: Pinterest

10 травня у православній церкві вшановується пам'ять апостола та священномученика Симеона, родича Господнього, преподобного Стефана, ігумена Києво-Печерського, єпископа Володимиро-Волинського, праведного Євлогія, странноприїмця.

Народне свято

У народі 10 травня відзначався день Семена Ранопашця. Як видно з назви, в цей час розпочиналися ранні роботи – оранка полів.

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Прикмети на 10 травня

  • тепло на Семена – до гарного врожаю;
  • хмарне небо – до негоди;
  • дощі на Ранопашця – до хорошого врожаю жита;

Цікаві і важливі події в Україні та світі 10 травня

  • 1811 – в Англії вперше запроваджено паперові гроші.
  • 1925 – у Києві відкрито міст ім. Євгенії Бош, зведений за проектом Євгена Патона.
  • 1993 – на вершину гори Еверест одночасно піднялося 40 осіб із дев'яти експедицій, що стало рекордом.

Хто народився 10 травня

  • 1850 – Томас Ліптон, ірландський підприємець, чайний магнат.
  • 1934 – Леонід Бакштаєв, український актор.
  • 1961 – Іван Малкович, український поет, видавець, власник та директор видавництва "А-ба-ба-га-ла-ма-га".

Раніше ми публікували місячний календар на травень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на травень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.

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