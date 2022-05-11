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11 мая 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

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11 мая, 08:05
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Максим-березосок – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 11 мая.
Когда можно собирать березовый сок
Когда можно собирать березовый сок / Фото: Depositphotos

Какой народный и православный праздник у украинцев 11 мая 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Именинники 11 мая

День ангела сегодня отмечают: Анна, Виталий, Кирилл, Максим.

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Какой сегодня церковный праздник

Апостолы от семидесяти
Апостолы от семидесяти / Фото: wikipedia.org

11 мая в православной церкви чтится память апостолов от 70-х Ясона и Сосипатра, Керкиры, девы и других, которые с ними пострадали, мучеников Дады, Максима и Квинтилиана, мучеников Саторния, Якисхола, Фавстиана, Януария, Марсалия, Ефрасия, Маммия, Мурина, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия, святителя Кирилла, епископа Туровского.

Народный праздник

В народе 11 мая почитался Максим-березосок. Как видно из названия, в этот период люди активно собирали березовый сок и заготавливали его впрок, причем этот целебный напиток не только пили, но еще использовали для лечения многих болезней.

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Приметы на 11 мая

  • березовый сок хорошо собирать в ясную погоду, чтобы он был более целебный;
  • ветер дует с юга – лето будет грозовым;
  • теплая звездная ночь – к хорошему урожаю.

Интересные и важные события в Украине и мире 11 мая

  • 1907 – в Киеве основано Украинское научное общество.
  • 1981 – состоялась премьера мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Кошки" в Лондоне.
  • 1985 – сингл Мадонны Crazy For You занял первое место в США.

Кто родился 11 мая

  • 1720 – Карл Фридрих Иероним фон Мюнхгаузен, немецкий барон, любитель небылиц, прототип Барона Мюнхгаузена.
  • 1864 – Этель Лилиан Войнич, английская писательница, автор романа "Овод".
  • 1904 – Сальвадор Дали, испанский художник-сюрреалист.
  • 1963 – Константин Меладзе, украинский композитор, поэт, певец.
  • 1978 – Летиция Каста, французская топ-модель и актриса.

Ранее мы публиковали лунный календарь на май 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на май-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

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