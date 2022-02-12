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12 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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12 февраля, 07:25
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Международный день брачных агентств, Трех Святых – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 12 февраля.
12 февраля: какой сегодня праздник
12 февраля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 12 февраля

  • Международный день брачных агентств (International Day of Marriage Agencies) проводится перед Днем святого Валентина. Изначально праздник был организован в 2010 году в Украине, а позже нашел поддержку и в других странах.
  • Международный день науки и гуманизма или День Дарвина (Darwin Day) – празднуется ежегодно 12 февраля в честь дня рождения знаменитого английского ученого-натуралиста.
  • День Красной руки или Международный день против использования детей-солдат –ежегодно проводится под эгидой ООН с 2009 года с целью противостоять призыву несовершеннолетних, а также поддержать детей, лишенных нормального детства из-за военных конфликтов в их стране.

Именинники 12 февраля

День ангела сегодня отмечают: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, Петр, Степан, Федор, Феофил.

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Какой сегодня церковный праздник

12 февраля в православной церкви отмечается Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Чтится память священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Фрисии, девы и других 20 мучеников, преподобного Зинона, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Зинона, ученика святителя Василия Великого, мученика Феофила Нового, благоверного Петра, царя Болгарского.

Народный праздник

В народе 12 февраля отмечалось Трехсвятие, который также назывался Васильев день. Зима в этот период уже поворачивала к весне. Люди наблюдали, что у зверей в лесу начинался свадебный сезон: самцы искали себе пару и устраивали бои между собой. По поведению диких животных судили о погоде.

Приметы на 12 февраля

  • зайцы наведываются в сады – зима еще продлится;
  • волки воют вблизи от жилья – к сильным морозам;
  • на Василия щебечут снегири – быть вьюге;
  • если мыши выбегают на снег из норок – скоро потеплеет;
  • деревья покрылись инеем – также к оттепели;
  • в Васильев день нельзя прясть.

Интересные и важные события в Украине и мире 12 февраля

  • 1898 – зафиксирована первая официальная жертва автомобильной катастрофы: Генри Линдфильд разбился в своей машине.
  • 1908 – в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.
  • 1936 – в Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.
  • 1941 – впервые для лечения больного был успешно применен антибиотик пенициллин.
  • 1950 – в Великобритании создан Европейский вещательный союз – крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире.
  • 1961 – запущена советская автоматическая межпланетная станция "Венера-1", ставшая первым космическим аппаратом, приблизившимся к Венере.

Кто родился 12 февраля

  • 1809 – Чарльз Дарвин, английский натуралист, путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма).
  • 1809 – Авраам Линкольн, 16-й президент Америки, освободитель рабов.
  • 1855 – Николай Синельников, украинский режиссер, актер, театральный деятель.
  • 1877 – Луи Рено, французский промышленник, один из основателей компании Renault.
  • 1879 – Елена Рерих, русский философ, писательница, общественный деятель.
  • 1881 – Анна Павлова, русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века.
  • 1919 – Зиновий Кецало, украинский художник.

Ранее мы публиковали лунный календарь на февраль 2022 года: благоприятные и опасные дни.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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