12 февраля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Какой народный и православный праздник у украинцев 12 февраля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.
Какой сегодня день, 12 февраля
- Международный день брачных агентств (International Day of Marriage Agencies) проводится перед Днем святого Валентина. Изначально праздник был организован в 2010 году в Украине, а позже нашел поддержку и в других странах.
- Международный день науки и гуманизма или День Дарвина (Darwin Day) – празднуется ежегодно 12 февраля в честь дня рождения знаменитого английского ученого-натуралиста.
- День Красной руки или Международный день против использования детей-солдат –ежегодно проводится под эгидой ООН с 2009 года с целью противостоять призыву несовершеннолетних, а также поддержать детей, лишенных нормального детства из-за военных конфликтов в их стране.
Именинники 12 февраля
День ангела сегодня отмечают: Василий, Владимир, Григорий, Иван, Ипполит, Максим, Пелагея, Петр, Степан, Федор, Феофил.
Какой сегодня церковный праздник
12 февраля в православной церкви отмечается Собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. Чтится память священномученика Ипполита и с ним мучеников Кенсорина, Савина, Фрисии, девы и других 20 мучеников, преподобного Зинона, постника Киево-Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Зинона, ученика святителя Василия Великого, мученика Феофила Нового, благоверного Петра, царя Болгарского.
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Народный праздник
В народе 12 февраля отмечалось Трехсвятие, который также назывался Васильев день. Зима в этот период уже поворачивала к весне. Люди наблюдали, что у зверей в лесу начинался свадебный сезон: самцы искали себе пару и устраивали бои между собой. По поведению диких животных судили о погоде.
Приметы на 12 февраля
- зайцы наведываются в сады – зима еще продлится;
- волки воют вблизи от жилья – к сильным морозам;
- на Василия щебечут снегири – быть вьюге;
- если мыши выбегают на снег из норок – скоро потеплеет;
- деревья покрылись инеем – также к оттепели;
- в Васильев день нельзя прясть.
Интересные и важные события в Украине и мире 12 февраля
- 1898 – зафиксирована первая официальная жертва автомобильной катастрофы: Генри Линдфильд разбился в своей машине.
- 1908 – в Нью-Йорке стартовали первые автогонки вокруг земного шара.
- 1936 – в Киеве открылась первая выставка народного искусства Украины.
- 1941 – впервые для лечения больного был успешно применен антибиотик пенициллин.
- 1950 – в Великобритании создан Европейский вещательный союз – крупнейшее объединение национальных вещательных организаций в мире.
- 1961 – запущена советская автоматическая межпланетная станция "Венера-1", ставшая первым космическим аппаратом, приблизившимся к Венере.
Кто родился 12 февраля
- 1809 – Чарльз Дарвин, английский натуралист, путешественник, автор эволюционной теории развития живых организмов (дарвинизма).
- 1809 – Авраам Линкольн, 16-й президент Америки, освободитель рабов.
- 1855 – Николай Синельников, украинский режиссер, актер, театральный деятель.
- 1877 – Луи Рено, французский промышленник, один из основателей компании Renault.
- 1879 – Елена Рерих, русский философ, писательница, общественный деятель.
- 1881 – Анна Павлова, русская артистка балета, одна из величайших балерин XX века.
- 1919 – Зиновий Кецало, украинский художник.
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