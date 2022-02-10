Трех Святых-2022: дата, история и значение церковного праздника

В этот праздник церковь почитает одновременно трех святых – Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста

Трех Святителей 2022: дата, история и значение праздника / Фото: Коллаж: Сегодня, redpost.com.ua

В середине февраля, в канун Сретения Господня, православные отмечают еще один важный праздник – Собор трех святителей . Что это за день, какова его история и значение в христианстве, узнайте в нашей статье.

Трех Святых-2022: дата праздника

Полное название Трехсвятского праздника – Собор вселенских учителей и святителей .

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Торжество в честь Трех Святых ежегодно совершается 12 февраля и в 2022 году выпадает на субботу, выходной день.

Праздник в честь Отцов церкви был установлен в конце XI века , в период правления византийского императора Алексея I Комнина. В те времена в Константинополе были разногласия о первенстве кого-то из святителей.

Три святителя: икона / Фото: Pinterest

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Дата была учреждена в честь разрешения великого спора , примирения и дружбы великих богословов, подаривших миру мудрость.

День Трех Святых: история и значение церковного праздника

Это соборное торжество православной церкви посвящено памяти великих каппадокийцев Василия Великого, Григория Богослова и константинопольского патриарха Иоанна Златоуста. Их называли вселенскими учителями, поскольку они имели значимый вес в формировании догматики, организации и богослужения церкви.

По церковной легенде все три святителя повелели установить общий день почитания их памяти , объявив о своем равенстве пред Богом:

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"Нет между нами ни первого, ни второго. Если вы ссылаетесь на одного, то в том же согласны и оба другие. Поэтому прекратите споры, ибо как при жизни, так и после кончины, мы имеем заботу о том, чтобы привести к миру и единомыслию концы вселенной… Мы имеем у Бога равное достоинство."

О чем молятся Трем Святым

Кроме общих нужд, которые верующие высказывают в своих просьбах ко всем иконам, в молитве перед иконой Трем Святителям обращаются:

о благословении на учебу или научный труд;

о душевном и телесном здравии;

о возвращении в веру заблудших друзей или родственников;

перед началом строительства дома;

о защите от притеснений начальства.

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