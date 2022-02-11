Праздник Трех Святых-2022: что категорически нельзя делать

12 февраля православная церковь отмечает очередной значимый праздник – Собор трех святителей, который также имеет название Собор вселенских учителей и святителей. Он посвящен Отцам церкви – Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.
Верующие чтят и вспоминают трех святых, которые обрели славу благодаря своим проповедям и религиозным произведениям, сумели примирить спорящих , подарить мир, взаимопонимание и дружбу.
В народе этот православный праздник называют днем Трех Святых или Васильевым днем . Он имеет свои традиции и запреты, которые нельзя нарушать. Как правильно провести 12 февраля и что ни в коем случае нельзя делать, узнайте в нашей статье.
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Традиции праздника Трех Святых
- Чтобы обеспечить мир и лад в семье, в этот день совершали простой обряд: за дверь выставляли старую обувь , а вместе с ней отправляли вон из дома весь негатив, ссоры и недоразумения.
- Считалось, что планы на будущее , построенные в этот день, будут удачными и принесут выгоду.
- Хозяйки подавали на стол блюда из дичи , что обещало привлечь удачу на весь год.
- По народным наблюдениям, если мужчина выполнит какую-либо работу во дворе, то весь год работа будет спориться .
Трех Святых: что нельзя делать
- в этот день не разрешалось прясть , потому что праздник еще назывался Трех Святителей-непрядильщиков.
- также плохой приметой было вязать .
- нельзя охотиться и вообще ходить в лес без крайней необходимости.
- категорически нельзя ревновать – это чувство разрушает человека изнутри.
- под запретом ссоры в этот день, иначе недопонимание и вражда продлятся весь год.
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