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Праздник Трех Святых-2022: что категорически нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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11 февраля, 14:46
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Ссоры, размолвки и недоверие к людям в этот день противоречат главной идее святого праздника.
Собор трех святителей : главные традиции и запреты праздника
Собор трех святителей : главные традиции и запреты праздника / Фото: Unsplash, Коллаж: Сегодня

12 февраля православная церковь отмечает очередной значимый праздник – Собор трех святителей, который также имеет название Собор вселенских учителей и святителей. Он посвящен Отцам церкви – Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоусту.

Верующие чтят и вспоминают трех святых, которые обрели славу благодаря своим проповедям и религиозным произведениям, сумели примирить спорящих , подарить мир, взаимопонимание и дружбу.

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В народе этот православный праздник называют днем Трех Святых или Васильевым днем . Он имеет свои традиции и запреты, которые нельзя нарушать. Как правильно провести 12 февраля и что ни в коем случае нельзя делать, узнайте в нашей статье.

Традиции праздника Трех Святых

  • Чтобы обеспечить мир и лад в семье, в этот день совершали простой обряд: за дверь выставляли старую обувь , а вместе с ней отправляли вон из дома весь негатив, ссоры и недоразумения.
  • Считалось, что планы на будущее , построенные в этот день, будут удачными и принесут выгоду.
  • Хозяйки подавали на стол блюда из дичи , что обещало привлечь удачу на весь год.
  • По народным наблюдениям, если мужчина выполнит какую-либо работу во дворе, то весь год работа будет спориться .

Трех Святых: что нельзя делать

  • в этот день не разрешалось прясть , потому что праздник еще назывался Трех Святителей-непрядильщиков.
  • также плохой приметой было вязать .
  • нельзя охотиться и вообще ходить в лес без крайней необходимости.
  • категорически нельзя ревновать – это чувство разрушает человека изнутри.
  • под запретом ссоры в этот день, иначе недопонимание и вражда продлятся весь год.

Ранее мы рассказывали, когда Пасха-2022 в Украине: дата самого главного церковного праздника.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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