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13 марта: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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13 марта, 07:25
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Международный день планетариев – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 13 марта.
13 марта: какой сегодня праздник
13 марта: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 13 марта 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 13 марта

  • Международный день планетариев (International Day of Planetaria) – празднуется во второе воскресенье марта. Изначально этот день проводился в Италии с 1990 года по инициативе Ассоциации итальянских планетариев и вскоре был поддержан многими странами.
  • Всемирный день осведомленности об эндометриозе (Endometriosis Awareness Day) – проводится с целью привлечь внимание людей к проблемам, профилактике и лечению этого гинекологического заболевания.
  • Национальный день тайского слона (National Thai Elephant Day) – отмечается с 1998 года в честь провозглашения белого слона национальным животным Таиланда в 1963 году.

Именинники 13 марта

День ангела сегодня отмечают: Арсений, Василий, Кира, Марина, Николай, Сергей..

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Какой сегодня церковный праздник

13 марта в православной церкви наступило 1-е воскресенье Великого поста. Торжество Православия. Чтится память святителя Арсения (Мациевича), митрополита Ростовского, преподобного Василия, исповедника, священномученика Протерия, патриарха Александрийского, священномученика Нестора, епископа Магиддийского, преподобных жен Марины и Киры, преподобного Кассиана Римлянина, преподобного Кассиана, затворника Печерского, в Дальних пещерах, преподобного Иоанна, нареченного Варсонофием, епископа Дамасского Феокториста.

Народный праздник

В народе 13 марта отмечался Васильев день или Капельник, потому что к этому времени, чаще всего, устанавливалась весна, активно таял снег и начиналась капель. На Василия в дом несли сосновую ветку для оздоровления и очищения воздуха. Также из хвои готовили целебные настои.

Приметы на 13 марта

  • придет Василий – зима заплачет;
  • на Василия лучше не выходить из дому без особой надобности;
  • нельзя заниматься финансовыми вопросами и брать деньги в долг;
  • длинные сосульки на Василия – уродится долгий лен;
  • если в этот день идет дождь – лето будет добрым;
  • если круги вокруг деревьев с крутыми краями, то и весна будет крутой.

Интересные и важные события в Украине и мире 13 марта

  • 1669 – подписаны Глуховские статьи – договор о правах украинского казачества, заключенный между Москвой и казацкой старшиной.
  • 1781 – английский астроном Вильям Гершель открыл седьмую планету Солнечной системы – Уран.
  • 1869 – Дмитрий Менделеев завершил составление своей Периодической таблицы.
  • 1930 – американский астроном Клайд Томбо объявил об открытии им девятой планеты Солнечной системы – Плутона.
  • 1944 – в ходе Второй мировой войны Херсон освобожден от немецкой оккупации.
  • 1961 – в Киеве произошла техногенная катастрофа – Куреневская трагедия.
  • 1989 – была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web), известная как Интернет.

Кто родился 13 марта

  • 1720 – Шарль Бонне, швейцарский естествоиспытатель и философ, открывший явление партеногенеза.
  • 1733 – Джозеф Пристли, английский священник, философ, химик, первооткрыватель кислорода и аммиака.
  • 1852 – Надежда Тарковская, украинская актриса.
  • 1941 – Григорий Штонь украинский писатель.
  • 1981 – Виталий Ким, украинский предприниматель, политик, глава Николаевской областной государственной администрации.

Ранее мы публиковали лунный календарь на март 2022 года: благоприятные и опасные дни.

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