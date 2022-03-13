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13 березня: який сьогодні день, прикмети і що не можна робити

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні
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13 березня, 07:25
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Міжнародний день планетаріїв – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 13 березня.
13 березня: яке сьогодні свято
13 березня: яке сьогодні свято / Фото: Unsplash

Яке народне і православне свято в українців 13 березня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 13 березня

  • Міжнародний день планетаріїв (International Day of Planetaria) – святкується у другу неділю березня. Спочатку цей день проводився в Італії з 1990 року з ініціативи Асоціації італійських планетаріїв і незабаром був підтриманий багатьма країнами.
  • Всесвітній день поінформованості про ендометріоз (Endometriosis Awareness Day) – проводиться з метою привернути увагу людей до проблем, профілактики та лікування цього гінекологічного захворювання.
  • Національний день тайського слона (National Thai Elephant Day) – відзначається з 1998 року на честь проголошення білого слона національною твариною Таїланду у 1963 році.

Іменинники 13 березня

День ангела сьогодні відзначають: Арсеній, Василь, Кіра, Марина, Микола, Сергій.

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Яке сьогодні церковне свято

13 березня у православній церкві настала перша неділя Великого посту. Урочистість Православ'я. Вшановується пам'ять святителя Арсенія, митрополита Ростовського, преподобного Василія, сповідника, священномученика Протерія, патріарха Олександрійського, священномученика Нестора, єпископа Магіддійського, преподобних жон Марини і Кіри, преподобного Касіяна Римлянина, преподобного Касіяна, затворника Печерського, у Дальніх печерах, преподобного Іоана, нареченого Варсонофієм, єпископа Дамаського Феокториста.

Народне свято

У народі 13 березня відзначався Васильєв день або Капельник, бо на цей час найчастіше встановлювалася весна, активно танув сніг і починалася крапель. На Василя в будинок несли соснову гілку для оздоровлення та очищення повітря. Також із хвої готували цілющі настої.

Прикмети на 13 березня

  • прийде Василь – зима заплаче;
  • на Василя краще не виходити з дому без особливої потреби;
  • не можна займатися фінансовими питаннями та брати гроші у борг;
  • довгі бурульки на Василя – вродиться довгий льон;
  • якщо у цей день дощить, літо буде добрим;
  • якщо кола навколо дерев із крутими краями, то й весна буде крутою.

Цікаві та важливі події в Україні та світі 13 березня

  • 1669 – підписано Глухівські статті – договір про права українського козацтва, укладений між Москвою та козацькою старшиною.
  • 1781 – англійський астроном Вільям Гершель відкрив сьому планету Сонячної системи – Уран.
  • 1869 – Дмитро Менделєєв завершив складання своєї Періодичної таблиці.
  • 1930 – американський астроном Клайд Томбо оголосив про відкриття ним дев'ятої планети Сонячної системи – Плутона.
  • 1944 – під час Другої світової війни Херсон звільнено від німецької окупації.
  • 1961 – у Києві сталася техногенна катастрофа – Куренівська трагедія.
  • 1989 – була винайдена Всесвітня павутина (World Wide Web), відома як Інтернет.

Хто народився 13 березня

  • 1720 – Шарль Бонне, швейцарський дослідник і філософ, який відкрив явище партеногенезу.
  • 1733 – Джозеф Прістлі, англійський священик, філософ, хімік, першовідкривач кисню та аміаку.
  • 1852 – Надія Тарковська, українська актриса.
  • 1941 – Григорій Штонь, український письменник.
  • 1981 – Віталій Кім, український підприємець, політик, голова Миколаївської обласної державної адміністрації

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Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сьогодні Більше статей автора
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