14 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Всемирный день донора крови – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 июня.

14 июня: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 14 июня

Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day) – проводится с 2005 года в честь людей, которые безвозмездно дают свою кровь, и приурочен ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека. – проводится с 2005 года в честь людей, которые безвозмездно дают свою кровь, и приурочен ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.

Международный день блогера (International Weblogger’s Day) – отмечается в интернет-сообществе, начиная с 2004 года.

Международный банный день – неофициальный праздник любителей этого вида времяпровождения, приуроченная ко дню памяти святого врачевателя Агапита Печерского, использовавшего баню как средство лечения.

Именинники 14 июня

День ангела сегодня отмечают: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел.

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Какой сегодня церковный праздник

Агапит Печерский / Фото: Pinterest

14 июня в православной церкви чтится память мучеников Юстина Философа и другого Юстина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана, преподобного Агапита Киево-Печерского, врача безвозмездного, в Ближних пещерах, преподобного Юстина (Поповича), Челийского.

Народный праздник

В народе 14 июня почитался святой Устин. Люди следили за восходом солнца, чтобы предсказать, каким будет урожай. Также считалось, если девушка проведет вечер на Устина вместе с любимым человеком, ее ждет семейное счастье.

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Приметы на 14 июня

красное утро на Устина – будет богатый урожай ржи;

дождь на Устина – к хорошему урожаю льна;

на Устина нельзя городить огород – иначе будут пожары.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 июня

1834 – в Америке запатентована наждачная бумага.

1951 – начали продаваться первые коммерческие компьютеры UNIVAC 1.

1965 – Боб Дилан записал с использованием электрогитары свою первую композицию Like a Rolling Stone.

Кто родился 14 июня

1736 – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, открывший основной закон электростатики.

1832 – Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создатель двигателя внутреннего сгорания.

1868 – Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, открывший 4 группы крови у человека.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.