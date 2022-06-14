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14 июня 2022: какой сегодня праздник, что нельзя делать, именины и приметы

Ольга Козачок Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня
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14 июня, 07:05
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Всемирный день донора крови – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 14 июня.
14 июня: какой сегодня праздник
14 июня: какой сегодня праздник / Фото: Pixabay, Коллаж: Сегодня

Какой народный и православный праздник у украинцев 14 июня 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 14 июня

  • Всемирный день донора крови (World Blood Donor Day) – проводится с 2005 года в честь людей, которые безвозмездно дают свою кровь, и приурочен ко дню рождения врача Карла Ландштейнера, который открыл группы крови у человека.
  • Международный день блогера (International Weblogger’s Day) – отмечается в интернет-сообществе, начиная с 2004 года.
  • Международный банный день – неофициальный праздник любителей этого вида времяпровождения, приуроченная ко дню памяти святого врачевателя Агапита Печерского, использовавшего баню как средство лечения.

Именинники 14 июня

День ангела сегодня отмечают: Василий, Вера, Виктория, Гавриил, Давид, Денис, Иван, Павел.

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Какой сегодня церковный праздник

Агапит Печерский
Агапит Печерский / Фото: Pinterest

14 июня в православной церкви чтится память мучеников Юстина Философа и другого Юстина, и с ними Харитона, Хариты, Евелписта, Иеракса, Пеона и Валериана, преподобного Агапита Киево-Печерского, врача безвозмездного, в Ближних пещерах, преподобного Юстина (Поповича), Челийского.

Народный праздник

В народе 14 июня почитался святой Устин. Люди следили за восходом солнца, чтобы предсказать, каким будет урожай. Также считалось, если девушка проведет вечер на Устина вместе с любимым человеком, ее ждет семейное счастье.

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Приметы на 14 июня

  • красное утро на Устина – будет богатый урожай ржи;
  • дождь на Устина – к хорошему урожаю льна;
  • на Устина нельзя городить огород – иначе будут пожары.

Интересные и важные события в Украине и мире 14 июня

  • 1834 – в Америке запатентована наждачная бумага.
  • 1951 – начали продаваться первые коммерческие компьютеры UNIVAC 1.
  • 1965 – Боб Дилан записал с использованием электрогитары свою первую композицию Like a Rolling Stone.

Кто родился 14 июня

  • 1736 – Шарль Огюстен Кулон, французский физик, открывший основной закон электростатики.
  • 1832 – Николаус Август Отто, немецкий конструктор, создатель двигателя внутреннего сгорания.
  • 1868 – Карл Ландштейнер, австрийский врач-иммунолог, открывший 4 группы крови у человека.

Ранее мы публиковали лунный календарь на июнь 2022 года: благоприятные и опасные дни. Также вы можете посмотреть православный календарь на июнь-2022, чтобы узнать, какие отмечаются церковные праздники и посты.

Ольга Козачок
Ольга Козачок Редактор Лайфхакер Сегодня Больше статей автора
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