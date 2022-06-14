14 червня 2022: яке сьогодні свято, що не можна робити, іменини та прикмети

Всесвітній день донора крові – які ще значущі дати і важливі події в історії України та світу відзначаються 14 червня.

14 червня: яке сьогодні свято / Фото: Колаж: Сьогодні

Яке народне і православне свято в українців 14 червня 2022 року? Хто відзначає свої іменини? Крім цього, ми розповідаємо про міжнародні, національні і державні свята, важливі події, що відбулися в історії, а також про головні прикмети цього дня.

Який сьогодні день, 14 червня

Всесвітній день донора крові (World Blood Donor Day) – проводиться з 2005 року на честь людей, які безоплатно дають свою кров, та присвячений дню народження лікаря Карла Ландштейнера, який відкрив групи крові у людини. – проводиться з 2005 року на честь людей, які безоплатно дають свою кров, та присвячений дню народження лікаря Карла Ландштейнера, який відкрив групи крові у людини.

Міжнародний день блогера (International Weblogger's Day) – відзначається в інтернет-спільноті, починаючи з 2004 року.

Міжнародний банний день – неофіційне свято любителів цього виду проведення часу, присвячене дню пам'яті святого лікаря Агапіта Печерського, який використовував лазню як засіб лікування.

Іменинники 14 червня

День ангела сьогодні відзначають: Василь, Віра, Вікторія, Гаврило, Давид, Денис, Іван, Павло.

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Яке сьогодні церковне свято

Агапіт Печерський / Фото: Pinterest

14 червня у православній церкві вшановується пам'ять мучеників Юстина Філософа та іншого Юстина, і з ними Харитона, Харити, Євелпіста, Ієракса, Пеона та Валеріана, преподобного Агапіта Києво-Печерського, лікаря безвідплатного, у Ближніх печерах, преподобного Юстина (Поповича), Челійського.

Народне свято

У народі 14 червня шанувався святий Устин. Люди стежили за сходом сонця, щоб передбачити, яким буде врожай. Також вважалося, якщо дівчина проведе вечір на Устина разом із коханим хлопцем, на неї чекає сімейне щастя.

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Прикмети на 14 червня

червоний ранок на Устина – буде багатий урожай жита;

дощ на Устина – до врожаю льону;

на Устина не можна городити город – інакше будуть пожежі.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 14 червня

1834 – в Америці запатентовано наждачний папір.

1951 – почали продаватися перші комерційні комп'ютери UNIVAC 1.

1965 – Боб Ділан записав з використанням електрогітари свою першу композицію Like a Rolling Stone.

Хто народився 14 червня

1736 – Шарль Огюстен Кулон, французький фізик, який відкрив основний закон електростатики.

1832 – Ніколаус Август Отто, німецький конструктор, творець двигуна внутрішнього згоряння.

1868 – Карл Ландштейнер, австрійський лікар-імунолог, який відкрив 4 групи крові у людини.

Раніше ми публікували місячний календар на червень 2022 року: сприятливі та небезпечні дні. Також ви можете подивитися православний календар на червень-2022, щоб дізнатися, які відзначаються церковні свята та пости.