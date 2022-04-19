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19 апреля: какой сегодня день, приметы и что нельзя делать

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19 апреля, 11:42
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День подснежника – какие еще значимые даты и важные события в истории Украины и мира отмечаются 19 апреля.
19 апреля: какой сегодня праздник
19 апреля: какой сегодня праздник / Фото: Unsplash

Какой народный и православный праздник у украинцев 19 апреля 2022 года? Кто отмечает свои именины? Кроме этого, мы рассказываем о международных, национальных и государственных праздниках, важных событиях, которые произошли в истории, а также о главных приметах этого дня.

Какой сегодня день, 19 апреля

  • День подснежника (The Day of Snowdrop) – нежный весенний праздник, который изначально появился в Англии в 1984 году, а теперь отмечается во многих странах мира и посвящен первым цветам, которые появляются после холодов и символизируют начало весны.

Именинники 19 апреля

День ангела сегодня отмечают: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Петр, Севастьян, Яков.

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Какой сегодня церковный праздник

19 апреля в православной церкви наступает Великий вторник. Чтится память святителя Евтихия, архиепископа Константинопольского, святителя Мефодия, архиепископа Моравского, преподобной Платониды Сирской, мучеников 120 персидских, мучеников Иеремия и Архилия, иерея.

Народный праздник

В народе 19 апреля почитались Евтихий Тихий и Ерема Пролетный. В этот день крестьяне внимательно следили за погодой, чтобы предсказать будущий урожай хлеба. Также проявляли уважение к яблоне, которая как раз начинала цвести в этот период – красили ствол, подпирали ветки, чтобы они выдержали будущие плоды.

Приметы на 19 апреля

  • на Евтихия тихо и безветренно – к хорошему урожаю ранних хлебов;
  • Ерема ветром бьет – колос собьет;
  • ветреный день – яровые лучше не сеять, потому что семян не соберешь;
  • на Евтихия нельзя впадать в грусть.

Интересные и важные события в Украине и мире 19 апреля

  • 1783 – Екатерина II издала указ о присоединении к России Крыма и Кубани.
  • 1943 – швейцарский химик Альберт Хофман впервые принял ЛСД, поехал домой на велосипеде и ощутил влияние наркотиков, а дата стала называться Днем велосипеда.
  • 1971 – состоялся запуск первой советской орбитальной станции "Салют".

Кто родился 19 апреля

  • 1834 – Григорий Мясоедов, русский и украинский художник, живописец, передвижник.
  • 1850 – Руфин Судковский, украинский живописец-маринист.
  • 1900 – Александр Птушко, украинский советский кинорежиссер, основатель объемного мультфильма.
  • 1919 – Александр Сегаль, главный балетмейстер Киевского театра оперетты.

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